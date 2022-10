Reino Unido tem mais de 11 mil aparições paranormais registradas

As informações foram coletadas de bancos de dados paranormais que monitoram os avistamentos do Reino Unido, para saber em qual área é mais provável de avistar fantasmas. O site paranormal PsychicWorld.com registrou 526 exemplos de pessoas vendo um fenômeno tão fantasmagórico, segundo o Mirror.

De uma lista de 59 áreas em todo o Reino Unido onde os espíritos foram relatados, o maior número de encontros sobrenaturais registrados foi em Yorkshire, que registrou 797 visitas espirituais.

A coleção de locais é baseada em 11.700 aparições paranormais na tentativa de encontrar os lugares mais fantasmagóricos de lá.

O mais curioso dessas informações é o fato de terem dados tão exatos. A pesquisa segue com informações de todo o Reino Unido.

O norte da Inglaterra foi seguido de perto por Londres, que teve 701 relatos de atividade paranormal. Outros condados, como Essex, tiveram alta atividade paranormal com 507 incidentes registrados, seguidos por Sussex, que relatou 438 casos de espíritos.

As pessoas em Argyll, no oeste da Escócia, no entanto, tiveram a melhor chance de testemunhar um fantasma. E para cada 10.000 pessoas que vivem na área, estima-se que houve 12 casos de avistamento de atividades paranormais.

Na Escócia, inclusive, é comum terem “Walking Tours” para turistar verem fantasmas e ficarem sabendo das histórias fantasmagóricas do país.

A próxima taxa mais alta de atividade fantasma foi registrada em Gwynedd, norte do País de Gales, que teve cerca de 10 avistamentos para cada 10.000 pessoas que vivem lá, e as Terras Altas registraram pouco mais de nove.

Aqueles que vivem fora do continente em ilhas também tiveram mais chance de ver um fantasma.

A aparição mais comum vista em todo o Reino Unido é de fantasmas montados em cavalos, que também eram vistos como “fantasmas aparentes”.

O Sudoeste da Inglaterra teve o maior número de assombrações com 2.149 relatos de instâncias paranormais. Isto foi seguido pelo leste da Inglaterra (1.787) e sudeste da Inglaterra (1.682).

Os avistamentos mais paranormais foram na Inglaterra (10.357), seguido do País de Gales, que teve 785, a Escócia, com 419 e a Irlanda do Norte teve 139 relatos.