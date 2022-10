Pais decidem arranjar parceiro para filha, mas não imaginam que ela já está comprometida

Um relato chegou ao Reddit nesta sexta-feira (14), por meio de uma mulher de 24 anos com o usuário u/___EDA___ na plataforma. De acordo com a autora, seus pais estão procurando um noivo em potencial para ela, contudo já está comprometida com outra pessoa.

“Pertenço a uma cultura na qual casamentos arranjados são comuns. Sempre fui uma boa filha, então meus pais acharam que eu não teria problemas em me casar com o ‘cara’ que eles encontraram para mim e eu também estava bem com isso, até disse a eles que eles podiam jogar o casamenteiro para mim”, iniciou o relato.

Embora estejam empenhados em arrumar um parceiro a filha, eles não convivem no mesmo ambiente. A mulher conta que mora a 7 horas de carro dos pais, então acabam sem se ver com muita frequência.

“Há um ano e meio, conheci meu agora noivo, de 29 anos, e logo começamos a namorar. Nunca tive a chance de contar aos meus pais e eu estava com medo da reação deles também”, escreveu ela.

Revelação decisiva

A mulher conta que seu noivo a pediu em casamento há seis meses, tendo sido aceito um mês depois. Embora tenha tentado contar aos pais a novidade, nunca teve coragem.

“Meu noivo queria falar com eles e fazer as coisas do jeito deles, mas não deixei.

Planejei encontrá-los pessoalmente para contar”, desabafou. Ela ainda falou sobre continuar sem saber como revelar o compromisso amoroso aos pais.

“Eles me ligaram na semana passada para informar que encontraram um par muito adequado para mim e querem que eu o conheça. Estão tão animados e esperançosos, me sinto terrível porque sei que vou arruinar isso”, desabafou.

De acordo com a mulher, seu noivo a orientou contar aos pais o mais rápido possível para evitar mais desapontamentos. “Possivelmente arruinei meu relacionamento com meus pais e eles podem não me perdoar por isso”, finalizou.