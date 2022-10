Mulher recebe duras críticas na internet após desistir de viagem à Disney com namorado

Um relato chegou ao Reddit nesta segunda-feira (10), por parte de uma mulher de 29 anos, para relatar que desistiu de viajar com o namorado por conta da cunhada que estava grávida.

“A viagem é para comemorar o aniversário de cinco anos da sobrinha do meu namorado. Estou recuando porque a mãe da sobrinha estará com sete meses de gestação no momento”, iniciou o relato por meio do usuário u/digitalbutreal.

“Acho que a gravidez dela vai atrapalhar a diversão que todo mundo teria. Também me preocupo com a saúde dela com toda a caminhada. Nunca estive na Disney e quero que minha primeira vez seja INCRÍVEL”, escreveu.

A mulher conta que ficou receosa quanto a diversão no parque ser comprometida. Por outro lado, seu namorado a chamou de egoísta e mencionou que o passeio não seria sobre ela, mas sobre todos os envolvidos. Além disso, ela relatou que o parceiro já havia pagado por toda a viagem, contudo pretende ressarci-lo.

“Está chateado por eu ter tomado a decisão sem falar com ele primeiro. Disse que não houve acordo. Falou que estou recusando uma viagem totalmente paga para a Disney porque o passeio ‘pode’ não ser do meu jeito”, disse ela.

Reação na internet

Após depositar seu texto na plataforma, diversos usuários reprovaram sua atitude. O comentário com mais de 11 mil votos diz o seguinte:

“Você é uma adulta de 29 anos, desistindo de uma viagem em família paga para comemorar o aniversário de uma criança de 5 anos porque pode não ser ‘incrível’ para sua primeira visita”, escreveu um internauta. “Você poderia ter escolhido dar um giro positivo nisso. Poderia ter perguntado à aniversariante se poderia fazer parceria com ela desde que nunca esteve na Disney e abraçar sua criança interior, enquanto também tirava um pouco da pressão de sua mãe grávida. Mas isso exigiria pensar em outra pessoa além de você.”

“Se essa é a atitude dela sobre a gravidez, então eu espero ver outro post dela quando ela engravidar reclamando sobre como ninguém lhe daria um assento no ônibus lotado”, comentou outro redditor.

