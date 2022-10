Ela se recusou a comer o bolo de aniversário preparado pela sogra e explicou o motivo

Um relato chegou ao Reddit nesta quarta-feira (12), por meio de uma mulher no perfil u/Wooden_Spray_1806. De acordo com ela, houve uma recusa de sua parte em comer seu bolo de aniversário preparado pela sogra. No relato, ela explicou sua decisão.

“Há cerca de um ano meio, tomei a decisão de limitar minha ingestão de açúcar. Principalmente porque queria emagrecer (sou obesa) e tenho dois familiares com diabetes tipo 2. Então não como doces, biscoitos, doces, bolos etc. Há um ano e meio que faço isso não perdi peso”, iniciou o relato.

A mulher conta que no fim de semana passado sua sogra fez um bolo para presenteá-la, pois teria feito aniversário. A autora do relato afirmou que a mãe de seu esposo sabia sobre suas restrições antes de preparar.

“Agradeci, mas disse que não como bolos. Ela falou que sabia, mas era meu aniversário e podia abrir uma exceção. Uma fatia de bolo não iria fazer diferença, não iria quebrar minha dieta”, escreveu.

Pressão, mágoa e arrependimento no aniversário

De acordo com o relato, a cunhada e o sogro começaram a pressioná-la para comer o bolo, cortaram uma fatia e colocaram em sua frente, enquanto a mulher negava o pedaço.

“Quando eles finalmente pararam, minha sogra parecia muito magoada. Ela passava horas fazendo aquele bolo, lembrando do que eu gostava no passado e fazendo meu sabor preferido”, desabafou.

“Agora estou aqui me perguntando se eu sou um idiota. Eles estão certos, uma fatia de bolo não fará diferença, especialmente porque não perdi peso desde que limitei minha ingestão de açúcar. Minha sogra fez aquele bolo para mim e eu me recusei a prová-lo”, finalizou o relato na plataforma.

