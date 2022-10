VÍDEO: fantasma aparece em gravação feita em estádio da Argentina

Um vídeo gravado no Estadio Tomás A. Ducó, localizado em Buenos Aires e casa do Club Atlético Huracán, na Argentina, voltou a viralizar nas redes sociais. Na gravação, o segurança que estava trabalhando no local, diz que estava ouvindo um barulho de porta batendo sem parar e vindo da parte de baixo da construção e se irrita por já ser mais de onze horas da noite.

As batidas vinham de uma sala localizada embaixo das arquibancadas e o segurança do local começou a gravar, pois já havia descido 3 vezes até lá e, em todas as vezes, o barulho parava quando ele chegava. O segurança desce com a câmera do celular ligada e apenas uma lanterna, em toda a gravação, ele aparece ofegante e assustado.

Durante a gravação é possível ouvir uns ruídos vindo da parte de baixo, mas quando o funcionário chega na sala, o barulho da porta batendo simplesmente para e não há ninguém no local. Frustrado, o segurança diz: “já é a terceira vez que entro aqui e não tem nada”. Neste momento, se você prestar atenção, há um vulto preto que passa rapidamente no vídeo.

A publicação, que tem mais de 45 milhões de visualizações, tem diversos comentários. Muitos inclusive, elogiando o segurança: “Que assustador, eu não iria sem ninguém lá. Você é muito valente. Eu realmente não sei se esse vídeo é montagem ou o quê; mas a verdade é que parece muito real...”, e outro que comenta sobre o tom da voz do segurança: “Dá pra notar na sua voz que estava assustado e com vontade de chorar”.

O segurança, no fim do vídeo ainda desabafa “eu não aguento mais, eu só quero ir embora”.

Seja fantasma ou não, a história viralizou e o vulto ganhou fama de o “fantasma do Huracán”.