Cantora é contratada para o casamento do ex e decide se vingar após ser traída

Uma mulher decidiu se vingar de seu ex-namorado depois que a oportunidade de uma “vingança cinematográfica” caiu do céu. Segundo relato compartilhado pela cantora Alexandra Starr em seu TikTok, ela acabou sendo contratada para cantar na festa de casamento de seu ex.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher decidiu aceitar o trabalho mas resolveu tomar uma decisão corajosa e revelar a traição do companheiro para a noiva e para os demais convidados da celebração.

Publicando o vídeo em seu TikTok, ela já conquistou mais de 10,8 milhões de visualizações nas duas postagens em que mostra o “grande momento”.

Na primeira gravação é possível ver o momento em que o noivo e a noiva entram no salão e dançam de forma romântica enquanto Alexandra, de costas para o casal, canta a música combinada.

No entanto, assim que ela vira de frente para todos é possível ver a expressão de choque no rosto do casal quando ela também muda completamente a música para passar sua mensagem.

@alexandra_starr Replying to @Christina Venditti so I was asked to sing at my exs wedding… ♬ original sound - alexandrastarr

Ela deu um banho de água fria no noivo!

No segundo vídeo é possível observar o momento que o noivo percebe quem está cantando e tenta se aproximar para impedir que a mulher termine seu show. Ela então aproveita para despejar um copo de água no homem, que segue incrédulo.

Explicando a situação para algumas pessoas do TikTok, Alexandra revela: “Sim, ele estava se casando com a garota com a qual me traiu e eu sei que ela não sabia que ele tinha um relacionamento de cinco anos quando a conheceu”.

@alexandra_starr Replying to @tiffanyasimpson so I was asked to sing at my exs wedding.. pt. 2 ♬ original sound - alexandrastarr

“Eles originalmente contrataram outra banda, mas o cantor teve um problema e não pode comparecer naquela data, então fui acionada como uma cantora substituta e nem mesmo sabia que era o casamento dele. Descobri pouco tempo antes porque o tecladista, que é alguém com quem trabalho há um tempo, me contou”.

Leia também: Noiva chora após seu ‘passado sombrio’ ser exposto no discurso da madrinha

Rapidamente os usuários do TikTok reagira e apoiaram a atitude da cantora: “Eu estou esperando para ouvir essa história inteira! Estou ao seu lado sem dúvidas”.

“É o tipo de casamento para o qual eu quero ser convidado”, comentou outra pessoa