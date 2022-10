Noiva chora após seu ‘passado sombrio’ ser exposto no discurso da madrinha

Uma noiva ficou completamente enfurecida com a atitude de uma de suas madrinhas, que decidiu revelar seu ‘passado sombrio’ durante o discurso feito na recepção do casamento. Segundo ela, mesmo que as palavras da amiga sejam verdade, ela se sentiu exposta e traída.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou apoio no Reddit para entender melhor a situação e saber como lidar com as recentes revelações da amiga.

De forma anônima, ela afirmou que ao estudar com a madrinha durante a época da escola as duas passaram por momentos de tensão. Segundo relato, a madrinha chegou a ser intimidada e provocada constantemente por ela que assume ter praticado bullying contra sua, agora, amiga.

“Nós a provocávamos por causa de suas notas, mas depois que ela conversou comigo em particular sobre isso eu fiquei envergonhada da minha atitude e parei com as provocações. Acredito que os demais fizeram o mesmo seguindo meu exemplo”.

“Acabamos nos aproximando quando descobrimos que estávamos estudando em universidades próximas e, desde então, nos tornamos melhores amigas. Motivo pelo qual a convidei para ser minha madrinha de casamento, e ela aceitou sem nem pensar”, explica.

Durante o discurso da madrinha as coisas fugiram do controle

Continuando seu relato, a noiva conta que foi durante o discurso da madrinha que tudo fugiu do controle. “Ela acabou contando sobre o bullying dizendo que não conseguia acreditar que nos tornamos amigas depois que eu a intimidei durante todo ensino médio”.

“Não sei se era brincadeira, mas pedi desculpas diversas vezes e eu achei que tinha deixado o passado para trás. Eu não acho que foi o local e a hora certa de falar sobre isso já que gerou desconforto para alguns convidados. Ela disse que eu invalidei seus sentimentos e foi embora enquanto eu desabei no choro”.

Além disso, a noiva revela que algumas pessoas afirmaram que viram a madrinha ser intimidada por outros convidados, que a forçaram a deixar o evento.

Para as pessoas no Reddit, a noiva fez o possível para reparar suas ações passadas: “Se ela quisesse falar isso em outra ocasião, ela poderia já que se tornaram amigas próximas. Isso provavelmente foi uma ação pensada para se vingar de você e arruinar seu casamento”.

“Ela agiu exatamente como pessoas com a mesma atitude que ela odiava”, finalizou outra.