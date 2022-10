‘Gangue do Duende Verde’: quadrilha de mulheres ataca no metrô de NY

Gangue do Duende Verde ataca no metrô de NY (Reddit / RoBoy Jones)

Uma gangue de mulheres adultas usando fantasias verde neon atacou duas jovens no metrô na estação da estação Time Square, em Nova York, Estados Unidos, na madrugada deste domingo, segundo notícia do New York Post.

A quadrilha está sendo chamada de ‘Gangue do Duende Verde” e é composta por seis mulheres. O ataque foi filmado por passageiros e mostra quando a gangue ataca duas mulheres de 19 anos para roubar suas bolsas e celular.

“Ela disse que foi atacada por alienígenas e eu não sabia do que ela estava falando”, disse a mãe de uma das vítimas à polícia.

Nas imagens, é possível ver as mulheres atacando as duas jovens, enquanto a maioria dos passageiros, atônitos, apenas assiste ao assalto. As vítimas são agredidas com chutes e socos na cara. Em um determinado momento, 5 delas espancam uma das vítimas.

A mãe da vítima ficou furiosa ao ver as imagens do ataque. “Todos esses homens sentados lá gravando vídeos e assistindo, e nenhum deles ajudou enquanto um grupo de 10 mulheres batia em duas meninas”, disse ela.

A mãe disse que sua filha está sentindo muita dor e fazendo uma série de radiografias e tomografias para avaliar os ferimentos.

The green goblin gang are terrorizing New York City’s subway system ! pic.twitter.com/V1pNyuFmxh — 13 Heroes 🇺🇸 maverick one 🇺🇸 Joe Rogan🇺🇸 (@13Heroes) October 4, 2022

“Ela deveria estar de volta à escola esta manhã, mas [agora não] por causa de seus ferimentos por ter sido pisoteada na cabeça por 10 mulheres adultas.”

LEIA TAMBÉM: Terapeuta usava hipnose para abusar sexualmente de mulher

“Minha filha, graças a Deus, não tem marcas no rosto. Um deles tinha uma faca amarrada na perna. Graças a Deus nada mais aconteceu. Ela tem hematomas em ambos os braços e pernas. Uma delas mordeu seu ombro. Ela tem uma marca de mordida em suas roupas”, disse a mulher, indignada.

A polícia investiga o caso, mas ainda não conseguiu fazer o reconhecimento das integrantes do grupo e ninguém foi preso.