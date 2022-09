Merendeira de escola pública viralizou com receitas caprichadas

Uma cozinheira está chamando a atenção nas redes sociais, por conta da forma caprichada com que conduz os pratos de uma escola pública em Caldas Novas, cidade do sul de Goiás.

Daniela Gomes tem 28 anos de idade e tem viralizando no TikTok com as receitas. Seus lanches, além de muito queridos pelos alunos, está recebendo elogios agora de internautas.

“Quando entrei aqui na escola resolvi filmar o lanche e postar para ver a reação das pessoas, e no primeiro dia que postei o vídeo já deu 380 mil visualizações. Com isso, continuei sempre postando”, disse ela, em entrevista ao portal G1.

Um dos vídeos que mais repercutiram na rede social foi o que mostra como tempera a comida do recreio, com o título “quando dizem que comida escola não tem tempero”. Foram mais de 5,6 milhões de visualizações desde que foi postado, em março deste ano.

Assista:

Daniela cuida da conta no TikTok, mas na vida real ela recebe a ajuda de outras três merendeiras para alimentar os alunos da escola goiana, Arlete, Lucimeire e Geovana.

E haja trabalho: são dois momentos de recreio, às 8h30 e às 14h30. “Minhas colegas gostam, me ajudam a produzir os vídeos mexendo na panela na hora de gravar e os alunos chamam a gente de famosas do TikTok”, contou a cozinheira.

A escola atende alunos do Ensino Fundamental - Anos Finais. Na rede social, elas respondem perguntas de bastidores, como se lavam colher por colher e até faxina em outros ambientes da escola.

Mas o que elas gostam mesmo de divulgar são suas receitas, que vão desde o básico - como um arroz soltinho - até sobremesas diferentonas - como manjar de coco.

Inclusive, uma das sobremesas rendeu uma parceria paga com as Tias da Merenda, na receita de mousse de chocolate.

“É um conteúdo diferente, acho que por isso viralizou e também o nosso carinho e amor em fazer o lanche para os alunos. As pessoas acham o máximo, quem não estuda mais, relembra os tempos de escola”, acredita Daniela.

