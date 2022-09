Vídeo mostra vigia falando com fantasma e moradores de prédio querem tomar atitude

Algumas pessoas alegam que espíritos podem voltar do além para se comunicar com as pessoas quando deixam assuntos pendentes em vida ou por outras razões. Recentemente, uma história do tipo fez sucesso nas redes sociais e dividiu opiniões.

De acordo com o Infobae, as câmeras de um prédio na cidade de Santa Marta, na Colômbia, registraram o momento que um vigia que fazia a ronda da madrugada no local e foi captado conversando com um suposto fantasma.

O caso teria ocorrido às três da manhã, quando o homem viu uma idosa batendo na porta pedindo para entrar. Ele ajuda a senhora e começa a conversar com ela, que logo entra no elevador.

O vigia só se assustou quando recebeu o telefonema do colega que perguntou o que estava acontecendo, pois via pelas câmeras que ele estava falando sozinho.

“Depois de alguns minutos ele conseguiu se acalmar”, disse um colega do jovem segurança.

Veja as imagens do momento sobrenatural:

Vigilante asegura que hablaba con una mujer anciana que le había pedido ayuda. Su compañero lo llamó por radio y le dijo que estaba solo. De inmediato se llenó de pánico y salió corriendo del edificio. El hecho paranormal ocurre en un prostituíos condominio de Santa Marta. pic.twitter.com/F1MSRxf7FJ — Roger Urieles (@Rogeruv) September 15, 2022

Fontes asseguraram que esta não é a primeira vez que algo semelhante acontece no condomínio, pois pessoas já afirmaram ouvir passos, vozes e outros ruídos inexplicáveis. Alguns moradores querem realizar um exorcismo no local.