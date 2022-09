VÍDEO: Menina gruda celular em mesa com super cola e mãe desabafa: “Não dá nem pra estressar”

Uma menina viralizou nas redes sociais depois de fazer uma travessura daquelas. Um vídeo postado por Aline Pereira em seu perfil no Tik Tok mostra que a filha, Allana, grudou alguns objetos na mesa de jantar usando super cola. Entre os itens escolhidos pela pequena estão um aparelho celular, uma caixa de palitos de dente, um desodorante e até uma mamadeira (veja abaixo).

@allanadacola21 Minha filha achou uma cola em cima do microondas pegou e colou tudo na mesa🤦🏻‍♀️ Me chamou dizendo que tinha uma surpresa kkk Arte de criança não dá nem pra se estressar 🥺😪minha mesa nova já era ♬ som original - Alinepereira079

“Arte de criança não dá nem para se estressar. Mas a minha mesa nova já era”, lamentou Aline.

Ela contou que estava assistindo TV, quando a filha a chamou dizendo que tinha “uma surpresa”. Quando chegou ao local, encontrou os objetos grudados no móvel com super cola.

“Gente, ela colou tudo com esse super bonder que eu não sei onde ela encontrou, na mesa que eu comprei há duas semanas”, disse a mãe, enquanto fazia a menina tentar “desgrudar” os itens.

O vídeo já conta com mais de 1,8 milhões de visualizações e quase 5 mil comentários. Muita gente pediu e a mãe gravou um segundo mostrando os danos sofridos pela mesa de jantar. O móvel ficou com alguns “buracos”, que tiveram de ser escondidos com uma toalha de mesa. O celular, por exemplo, permaneceu com um pedaço de madeira grudado.

@allanadacola21 Respondendo a @aggiesilva parte 2 de como ficou a mesa 🥺 ♬ som original - Alinepereira079

Menina fã de sapos

Outra menina viralizou nas redes sociais por ter uma paixão incomum: ela gosta de brincar com sapos. A pequena Lívia Gabriella da Silva, de 2 anos, foi flagrada deitada em uma cama rodeada pelos bichinhos.

A cena foi registrada pelo irmão dela, Pedro Henrique Mello, de 18, na casa em que moram, em Ituporanga, em Santa Catarina. Ele postou as imagens em seu perfil no Tik Tok e a cena já foi vista mais de 6,2 milhões de vezes (veja abaixo).

No vídeo, a menina aparece deitada com os sapos sobre seu corpo na cama da mãe, Arisseles Hilleshein. A imagem mostra quando a mulher entra no quarto e se espanta com a situação: “Meu Deus do céu, Lívia! O que é isso?”, disse ela.

Em entrevista ao site UOL, Pedro contou que a irmã interage com anfíbios desde o ano passado, quando teve o primeiro contato com um sapo. “Quando tirei o sapo das mãos dela, ela saiu correndo e chorando, queria que o entregasse novamente, e, hoje, ela mesma pega os sapos para brincar”, relatou ele.

Como a cidade em que moram enfrenta vários períodos chuvosos, a família diz que é comum que os sapos apareçam no quintal. E a pequena Lívia, sempre muito corajosa, faz questão de brincar com os bichinhos que causam repulsa em muita gente.

A mãe disse que ficava chocada no começo, mas que agora já está acostumada com a paixão inusitada da filha.

“Tem gente que critica, que diz que dá cobreiro [nome popular da doença de pele herpes zoster], que é nojento, mas a maioria das pessoas faz comentários positivos, dizem que minha irmã é corajosa e que essa relação dela com os bichos é surpreendente”, destacou Pedro.

