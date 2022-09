Mulher registra família de ursos passeando na rua como se fossem grupo de cidadãos

A vida selvagem é bastante presente entre a população de Kodiak, no Alasca. Contudo, ainda assim, é capaz de impressionar quando animais surgem de forma inusitada. Foi o que aconteceu às vistas de uma mulher presente na região, com o relato extraído do portal The Dodo.

Da janela da operadora do Ray Bear Lodging, um Airbnb em Kidiak, era possível ver uma família inteira de ursos passeando pela rua suburbana. Ao se deparar com a cena, uma mulher prontamente tirou o telefone e capturou o momento.

“Eu silenciei o vídeo porque eu literalmente disse, ‘Oh meu Deus!’”, disse a proprietária do Airbnb, que pediu para permanecer anônimo, ao The Dodo. “É incrível ver animais selvagens andando pelo seu jardim e também bastante enervante ao mesmo tempo.”

Assista ao vídeo abaixo que viralizou no Instagram:

Presença de ursos no Kodiak

Os ursos de Kodiak são considerados como os maiores do mundo. De acordo com o Departamento de Pesca e Caça do Alasca, um grande urso Kodiak macho pode chegar a ter pouco mais de três metros e pesar até 680 quilos. Uma ninhada típica da região geralmente possui de dois a três filhotes, presentes com a mãe por cerca de três anos.

Embora a grande maioria desses animais fiquem em suas casas na vida selvagem, suas aparições ocorrem ocasionalmente pela cidade. Os ursos presentes nas áreas mais suburbanas geralmente evitam os humanos e seguem seus caminhos. Eles só podem ser encontrados nas ilhas do arquipélago Kodiak, os tornando homônimos da região.

“Temos muita sorte de tê-los apenas aqui na Ilha Kodiak”, disse a proprietária do Airbnb.

Para medidas de segurança, tanto da vida selvagem e das pessoas, os ursos Kodiak só devem ser vistos de uma longa distância. Contudo, como no caso deste relato, os animais são vistos como se fossem mais um grupo de cidadãos passeando pela cidade, dignos de um registro para as redes sociais.