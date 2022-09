Gatinha cria costume de ‘arrastar’ dona da cama para lhe mostrar conquista doce; entenda

Gracie, a gatinha de 11 meses, criou um hábito inusitado com sua dona. Contudo, seu comportamento pode ser considerado a coisa mais fofa do mundo. Toda vez que ela se aproxima da mulher, Zoey Chelf, o pet deseja mostrar uma realização doce: seus mais novos filhotinhos. Relato extraído do portal The Dodo.

“[Gracie] estava na metade da gravidez quando eu a levei, e ela realmente mordeu meus dedos dos pés e puxou meu cobertor para me dizer que era hora”, disse Chelf ao The Dodo. “Ela me seguiu quando eu tentei dar a ela espaço para ter seu nascimento naturalmente, então quando eu fiquei com ela, finalmente se acalmou para que pudesse fazer isso.”

Com muito orgulho de sua realização, a gatinha adora levar Chelf para visitar seus quatro machos e quatro fêmeas.

“Ela me puxa para vê-los com frequência”, disse Chelf. “Ela vem até mim ao longo do dia e vai miar ou me morder para segui-la para verificá-los. Ela gosta de me sentar com ela e acariciá-la enquanto ela mama”.

Conexão de amor entre pet e dona

“Ela tem sido uma mãe incrível para todos [seus bebês]”, disse Chelf. “Todo o seu nascimento foi muito suave e incrível de assistir.”

A gatinha resgatada, que já viveu em um bueiro, “é uma mãe fantástica” segundo a dona. A mulher conta que Gracie fica a maior parte do dia com seus filhotinhos. Quando não está com eles, se aconchega ao lado de Chelf.

Embora tenha sido resgatada das ruas, a gatinha recebe todo o crédito por ter se tornado parte da vida de Chelf.

“Ela foi uma adição incrível à nossa família”, disse Chelf. “Ela me fez rir, me dá uma sensação de propósito cuidando dela e de seus gatinhos, se aconchega em mim quando me ouve chorar. [Gracie] é honestamente uma gata perfeita, e eu não poderia estar mais agradecida. Eu definitivamente acho que nossos caminhos se cruzaram por um motivo.”