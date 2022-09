Tumor de 46 kg foi retirado de mulher no Rio de Janeiro; imagem é forte

Atenção: este conteúdo apresenta imagem forte

Uma mulher passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor de cerca de 46 kg em um hospital em Itaperuna, no Rio de Janeiro.

De acordo com o cirurgião geral Glaucio Boechat, que realizou o procedimento na última quarta-feira (31) no Hospital São José do Avaí, a paciente tem 45 anos, 1,53 metros de altura e estava pensado 150 kg.

A mulher deu entrada na unidade de saúde sentindo falta de ar por conta do tumor. Ao ser acionado para verificar o caso, Boechat decidiu fazer uma internação de emergência. Antes, a mulher foi submetida a exames de imagem.

A cirurgia durou cerca de duas horas. O material retirado foi encaminhado para uma biópsia, cujo resultado deve sair entre 15 e 20 dias. Acredita-se, inicialmente, que o tumor tenha começado no útero.

Veja a foto impressionante:

Mulher convivia com tumor de 46 kg (Reprodução/Instagram)

‘Maior tumor que operei’

O cirurgião disse que o caso se destacou em sua carreira, de mais de 20 anos. “Foi o maior tumor que eu operei e certamente um dos maiores que alguém já operou. Não é todo dia que se faz uma cirurgia de um tumor desse tamanho, não”, disse o cirurgião ao portal de notícias “UOL”.

“Estamos muito felizes em poder ajudar mais uma pessoa pelo SUS (Sistema Único de Saúde). É extremamente gratificante. É muito bom poder ser instrumento para ajudar as pessoas e aliviar o sofrimento de alguém. É uma sensação indescritível”, completou, desta vez ao “G1″.

A paciente está bem, estável, respirando sem ajuda de aparelhos, conversando e se alimentando, mas segue internada. Ela é natural de Minas Gerais e relatou à equipe médica que convivia com o tumor há pelo menos cinco anos.

NÃO VÁ EMBORA! VOCÊ TAMBÉM PODE SE INTERESSAR PELAS NOTÍCIAS A SEGUIR: