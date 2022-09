Homem acabou preso por ‘fazer sexo’ com estátua na Tailândia; ele quase foi espancado até a morte

Um homem acabou preso e quase foi espancado até a morte por “fazer sexo” com uma estátua na Tailândia. O monumento é considerado sagrado pela população local.

Preechar Chumpla, de 30 anos, tirou a roupa e praticou “atos sexuais lascivos” no Thao Suranaree ou Monumento Ya Mo, em Non Somboon.

De acordo com informações do site “Daily Star”, policiais da delegacia de Seng Sang foram acionados pelos pais de Preechar na tarde da última sexta-feira (26). Eles contaram que o filho estava sob efeito de drogas e que saiu de casa após agredi-los.

O tailandês foi encontrado pelas autoridades no telhado da casa da família, nu, mas se recusou a descer. Preechar conseguiu escapar e foi até o monumento, onde foi visto por visitantes fazendo “sexo” com a estátua da heroína.

LEIA TAMBÉM: Tubarão saltou e caiu dentro de barco de pesca; assista à cena inusitada aqui

A cena, que durou cerca duas horas, foi registrada por pessoas que estavam no local. Alguns, indignados com o desrespeito para com a estátua, partiram para a agressão. A violência só cessou com a chegada da polícia.

O “sexo” com a estátua sagrada pode render dez anos de prisão ao homem.

Você sabe quem foi Thao Suranari?

Thao Suranari recebeu o título real de Lady Mo e era a esposa do então vice-governador Nakhon Ratchasima.

Ela salvou inúmeras vidas quando o rei de Vientiane invadiu o Sião em 1826 e é considerada uma das heroínas mais amadas de toda a Tailândia.

NÃO VÁ EMBORA! VOCÊ TAMBÉM PODE SE INTERESSAR PELAS NOTÍCIAS A SEGUIR: