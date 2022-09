Tubarão saltou e caiu dentro de barco de pesca; assista à cena inusitada aqui

Uma cena inusitada foi parar nas redes sociais e viralizou. Um tubarão saltou do oceano e caiu dentro de um barco de pesca, assustando seus ocupantes.

Tratava-se de um exemplar de mako, considerado o tubarão mais rápido do mundo. O episódio aconteceu na costa de Massachusetts, nos Estados Unidos.

Assista aqui:

É possível ver que um dos pescadores lutava para trazer um peixe fisgado para a embarcação. Neste momento, porém, o tubarão saltou bem alto e pousou com tudo no deck.

Na queda, o animal chegou a atingir um dos pescadores. Um outro homem, então, se jogou para trás com o tubarão em cima de um dos seus pés e conseguiu subir uma escada.

O tubarão ficou se debatendo entre os assentos, e a gravação foi encerrada.

Perdido no oceano e com medo de tubarão

Um pescador brasileiro foi resgatado na costa do Suriname após passar 11 dias à deriva no Oceano Atlântico. Ele foi encontrado dentro de um freezer.

A embarcação em que Romualdo Macedo Rodrigues, de 44 anos, estava afundou e, no último dia 11, ele finalmente foi salvo. Ele havia partido do Oiapoque, no Amapá, e ia em direção à Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa. Seu barco, porém, apresentou rachaduras e começou a afundar.

Para sobreviver, Romualdo - que não sabe nadar - apelou para o eletrodoméstico. Como se não bastasse estar perdido no mio do Atlântico, o pescador disse ter enfrentado ainda o medo de tubarões.

Por sorte, a maré fez com que o brasileiro fosse levado até o Suriname, onde foi avistado por pescadores de uma outra embarcação e salvo, finalmente.

