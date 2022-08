‘Ela está destruindo meu casamento’, afirma noiva ao desconvidar a melhor amiga

Uma noiva afirmou ter sido obrigada a “retirar o convite” de madrinha feito para sua melhor amiga. Segundo ela, a jovem está agindo como uma verdadeira “estraga prazeres” ao invés de ajudá-la com seu casamento, que acontecerá no próximo mês.

Cansada da situação, ela decidiu contar sua história no Reddit e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. De forma anônima, a noiva conta que um dos motivos que a levaram a escolher sua amiga, Kathy, como madrinha foi o fato de que ela trabalha com organizadora de casamentos, e saberia como auxiliá-la nessa situação.

As coisas começaram a mudar quando Kathy entrou em contato para dizer que não participaria da despedida de solteira de sua amiga por “alguns motivos válidos”, e disse que contaria os motivos pessoalmente.

“Ela me disse que eu fiz alguns pedidos para minha despedida de solteira que estão fora dos limites para ela, como strippers e outras atividades que podem impactar negativamente no noivado dela”, conta a noiva.

Ela decidiu retirar o convite da amiga!

Com a notícia de que a amiga não iria participar de sua despedida de solteira, ela ficou extremamente chateada e passou a tentar convencê-la a mudar de ideia, o que foi completamente em vão.

“Depois de uns dias ela também disse que não pretendia beber álcool durante meu casamento pois está sofrendo com algumas tonturas recorrentes. Eu fiquei extremamente chateada e disse que não a quero mais com minha madrinha se ela não vai aproveitar em nada meu casamento. Ela ficou chateada e me chamou de injusta”.

“Minhas outras madrinhas também acham que eu exagerei e levei isso para o pessoal”, finaliza a noiva antes de pedir a opinião de outros usuários da plataforma.

“Ela planejou tudo da forma que vocês quis, mesmo sabendo que não poderia aproveitar. Ela não te julgou, apenas recusou de forma educada por estar além dos limites dela”, afirmou uma pessoa.

“Você decidiu que o principal critério para ser sua amiga e madrinha é gostar de strippers e ficar bêbado. Boa sorte com sua vida adulta e casamento”, comentou outra pessoa.