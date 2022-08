Exigência ‘sem cabimento’ faz noiva retirar convite de sua melhor amiga

Uma noiva ficou revoltada depois que sua melhor amiga decidiu reclamar de uma “nova regra” para o envio de convites em seu casamento. Segundo ela, a amiga não tinha motivos para reclamar já que ela não é a noiva.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva compartilhou sua história por meio de uma postagem no Facebook, que acabou sendo divulgada no Reddit.

Na publicação original, a noiva conta: “Recentemente enviamos os convites para nosso casamento. Ao todo convidamos 200 pessoas e pouco tempo depois que enviamos os convites recebi uma ligação da minha melhor amiga reclamando do motivo pelo qual mandamos o convite somente para ela e ‘ignoramos’ seu namorado”.

Tentando explicar seu raciocínio, a noiva revela que preferiu não convidar o namorado de longa data da amiga uma vez que ela “não se interessa” por casamentos devido a separação de seus pais durante a infância.

No entanto, ela admitiu que o relacionamento da amiga começou há 10 anos, mas ainda assim não atende a seus “critérios rigorosos” para liberar o convite do acompanhante.

A amiga não aceitou a justificativa

Apesar de saber que a amiga está em um relacionamento de longa data, a noiva afirma que seu relacionamento não se encaixa nas regras estabelecidas por ela.

“Disse a todos que queremos um dia cheio de amor e felicidade, e que para isso desejamos celebrar todos os casais de longo prazo que fazem parte da nossa vida e que estão tão bem quanto nós mesmos. Por esse motivo, convidamos apenas casais comprometidos”, revela a noiva.

“Quando soube do motivo minha amiga começou a grita comigo falando que estava namorando há mais de 10 anos com a mesma pessoa, o que não é o caso da metade dos casais de nosso círculo de amizade e que foram convidados”.

Diante da reação da amiga, a noiva optou por retirar o convite dela, mas teme que algumas pessoas possam ficar ao lado de sua amiga e que ela “se passe como vítima” da situação.

Os usuários do Reddit não pouparam criticas à noiva: “Acho que ela tem uma ideia distorcida sobre o que é um relacionamento sério”, afirma uma pessoa.

“O noivo não passa de um objeto para essa noiva. É apenas um objetivo de vida que ela tinha/precisava”, comentou outra.