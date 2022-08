Conheça a casa que tem uma ‘batcaverna’ de verdade à venda por R$ 4,5 milhões

Vista frontal da casa â venda no Texas (San Antonio Bord of Realtors)

Nos quadrinhos da DC, a ‘batcaverna’ fica embaixo da mansão Wayne, nos arredores de Gotham City, e apesar do Batman sempre fugir pelo mesmo caminho, continua sendo é o local mais secreto de toda a cidade.

Na vida real a vida imita a arte e uma casa à venda no estado do Texas, na cidade de San Antonio, ganhou destaque nas redes sociais por possuir sua caverna particular, segundo notícia do New York Post.

Quem olha por fora se depara com uma típica casa dos Estados Unidos, com quatro quartos, cozinha, uma sala de estar e outra de jantar e garagem para dois carros. No anúncio de venda, seu valor era de US$ 875 mil (cerca de R$ 4,5 milhões).

“Você ama cavernas naturais? Se sim, dê uma olhada neste local único. Esta propriedade imperdível possui uma caverna própria”, diz o anúncio.

Segundo a agência responsável pela venda, a caverna foi descoberta em 2004, quando os proprietários limparam o terreno para construir. Os engenheiros notaram um vento frio vindo de um buraco no chão ao e um teste de pressão mostrou que no local deveria haver uma caverna do tamanho de uma casa.

Entrada para caverna na residência (San Antonio Bord of Realtors)

Em 2011, a empresa que escavou a piscina abriu acesso para o túnel da caverna, que levou a uma sala ainda maior e mais fundo na terra, a cerca de 10 metros de profundidade. De acordo com os geólogos, as cavernas na região do Texas foram formada entre 100 mil e 2 milhões de anos por uma mudança geológica que provocou um colapso no solo. Em alguns locais do estado, elas são pontos turísticos famosos, como a ‘Natural Bridge Caverns’ e ‘Bracken Bat Cave’.

Escada que desce à caverna (San Antonio Bord of Realtors)

A caverna particular de San Antonio era repleta de morcegos, mas sua entrada principal foi fechada e os animais desapareceram. A notícia da venda da casa tomou conta das redes sociais e os amantes do universo dos super-heróis não perderam tempo: “Bruce Wayne gostou deste post”, disse um dos leitores.