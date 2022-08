Aeromoça revela segredos dos aviões: “E verdade que a urina é jogada fora durante voo?”

Uma aeromoça argentina que virou tiktoker conhecida como Barbiebac.ok postou uma série de vídeos na plataforma respondendo as principais dúvidas e revelando segredos do mundo da aviação.

O principal deles: “É verdade que o cocô e xixi feitos nos aviões são despejados no ar durante o voo?”.

“Sim”, ela respondeu, dizendo que as necessidades se pulverizam pela altitude e pela velocidade da aeronave, e por isso não são detectados pelas pessoas em terra, mas depois, rindo, ela negou que isso fosse verdade.

PALAVRA QUE NUNCA DEVE SER DITA, NEM DE BRINCADEIRA

A aeromoça disse que alguns termos nunca devem ser ditos dentro de um avião, como BOMBA, e aconselhou os passageiros a nunca fazerem piadas com isso ou dar a entender que suas bolsas contém algo perigoso, pois isso pode levar a um problema série com as autoridades.

O QUE OS COMISSÁRIOS NÃO PODEM FAZER?

Barbiebac explicou que as comissárias não têm permissão de receber gorjetas dos passageiros, não podem falar alto, mascar chiclete ou correr no avião. Neste último caso, o motivo é óbvio: os passageiros poderiam pensar que há algo errado. Elas também estão proibidas de ouvir música ou assistir séries e filmes durante o voo.

Mas para quem pensa que a vida de comissário de voo é um eterno tormento, ela fala também dos privilégios que tem e a maioria das pessoas não faz ideia. O primeiro é que elas nunca pegam fila para fazer check-in, têm acesso prioritário em qualquer voo par não perderem tempo.

Ela contou ainda que alguns aviões possuem uma sala secreta com camas, onde membros da tripulação se revezam para dormir durante as viagens mais longas.

Além disso, ela lembrou que geralmente quando chegam a uma cidade ficam hospedadas nos melhores hotéis, geralmente cinco estrelas, sempre com cama de casal e serviço de quarto, e têm descontos em restaurantes e outras atrações apenas por ser aeromoça. Tudo isso, claro, é pago pela companhia aérea na qual ela trabalha. (Com publimetro.cl)