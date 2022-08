Apaixonado pela Marvel entra para o Guinness Book após quebra de recorde

Rick Scolamiero, de 36 anos, se tornou um recordista mundial após tatuar 31 personagens dos quadrinhos da Marvel em seu corpo. O canadense, apaixonado pelos personagens da Marvel, fez sua primeira tatuagem em 2011 e segue preenchendo seu corpo com seus heróis preferidos.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Rick levou aproximadamente 350 horas para realizar as 31 tatuagens espalhadas pelo seu corpo, sendo que a primeira, feita em 2011, era um Homem-Aranha tatuado em seu braço.

Apesar de sua paixão, ele nunca imaginou que isso poderia levá-lo a entrar para o Guinness Book como a pessoa com mais personagens de quadrinhos da Marvel tatuados em seu corpo.

Inicialmente, ele desejava apenas ter uma manga fechada com seus personagens favoritos, mas após conhecer a fundo o trabalho de seu tatuador, ele mudou de ideia.

“Me apaixonei pelo trabalho dele e queria continuar vendo até onde poderíamos chegar com as tatuagens. Sou um amante dos quadrinhos da Marvel desde que era uma criança e eles realmente me ajudaram a passar por momentos difíceis. Tê-los tatuados em meu corpo é algo especial”, afirma Rick.

Paixão pintada na pele

Ao todo Rick possui mais de 31 tatuagens retratando personagens da Marvel e até mesmo um autógrafo do lendário Stan Lee.

É possível encontrar registros da Viúva Negra, interpretada por Scarlett Johansson na região do tronco e do Homem de Ferro acompanhado pelo Hulk lutando contra Fin Fang Foom em sua perna direita.

Nos tornozelos ele carrega versões de LEGO dos personagens Deadpool e Demolidor, enquanto seu pescoço recebeu a imagem da mutante Mística. Além disso, personagens como Capitão América, Loki, Thor, Visão e diversas versões do Homem-Aranha também foram tatuados por Rick.

Aparentemente a tatuagem mais dolorosa foi o desenho de Hulk tatuado na parte interna de sua coxa direita. “É tudo controlável e me disseram que me saio bem. Apenas olho além da dor no momento de tatuar, penso sempre no produto final”.

Apesar disso, Rick revela que, no momento, não tem planos de aumentar sua coleção.