Vídeo mostra pescador dando de cara com anaconda e vendo de perto a boca da cobra

Titó, conhecido pelo canal “Caiaqueiro Pescador” no YouTube, onde documenta suas pescarias a bordo do seu caiaque, caba de compartilhar um momento impressionante com seus seguidores. No seu último vídeo, ele revelou o momento em que deu de cara com uma sucuri.

A gravação foi feita no Rio Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Nas imagens, é possível ver como o encontro com uma das maiores cobras do mundo acontece de perto, já que a serpente estava morta boiando na margem do rio.

“É uma cobra gigante. É uma sucuri muito grande. Está morta”, diz o pescador se aproximando do animal e tocando em seu corpo com um bastão.

O pescador chega a inspecionar a boca da sucuri e se impressiona ao constatar os dentes afiados da cobra que também é conhecida como anaconda.

“É por isso que quando ela agarra a presa, não solta. Os dentes dela é igual unha virada para trás. Crava”, descreve.

Confira as imagens na qual a cobra aparece a partir do minuto 17:

No vídeo, Titó chega a dizer que parece que a mandíbula da cobra esta deslocada. No entanto, para abocanhar presas grandes, a sucuri tem a mandíbula bipartida.

Sua boca se abre no sentido horizontal e a maxila superior é dividida em duas partes, que se movem alternadamente para frente e para trás. Esse movimento vai, aos poucos, empurrando a presa para dentro do corpo da cobra, segundo a Superinteressante.

É importante recordar que a sucuri não é venenosa, e tem presas fortes para manter a presa enquanto se enrola envolta do seu corpo. Logo, ela aplica a constrição e vai apertando cada vez mais forte a vítima, até que impede os movimentos respiratórios e cardíacos, levando-a a morte.

Imagens mostram como a sucuri pode ser ágil e se enrolar rapidamente em suas presas. Veja a seguir:

