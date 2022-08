Vídeo mostra anaconda colossal encontrada na natureza

O ambientalista e guia turístico Vilmar de Oliveira Teixeira está acostumado a ter encontros com sucuris, conhecidas no mundo todo como anacondas.

Além de acompanhar turistas na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, ele registra grandes sucuris e faz sucesso no YouTube com o canal “Terra da Sucuri”, mostrando estes grandes animais de perto e na natureza.

Este fim de semana, Teixeira trouxe uma sucuri em seu canal que chamou de “colossal”, devido ao grande porte. A serpente descansa nos galhos de uma árvore sobre um rio e é uma das maiores cobras da região.

Confira o vídeo:

O guia teve vários vídeos que se tornaram virais nos últimos anos. Em uma das imagens ele registrou uma anaconda com cerca de 6 metros de comprimento que descansava na margem de um rio e foi apelidada de “vovozona”.

É importante recordar que as fêmeas de sucuri são maiores que os machos e podem viver e crescer até os 30 anos.

Em épocas de temperaturas mais abaixo que o comum, as cobras da região saem para tomar sol, como não produzem calor metabolicamente, buscam se aquecer fora da água.

Quando isso acontece, os encontros com essas cobras impressionantes se tornam mais frequentes. Confira mais imagens:

