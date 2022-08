Vídeo mostra batalha entre uma das maiores cobras venenosas do mundo e um mamífero

Se existe um animal que enfrenta as cobras venenosas com muita valentia, trata-se do mangusto, uma espécie de mamífero bem pequeno, mas que é feroz e caça suas presas para se alimentar.

Mais uma vez um vídeo que mostra a luta entre um mangusto e uma cobra-rei surgiu no YouTube. A gravação mostra como os dois batalham intensamente e trocam atacas repetidas vezes até que um acabe desistindo e fugindo.

Confira as imagens e descubra quem bateu em retirada:

Enquanto a cobra-rei é conhecida como a maior serpente venenosa do mundo e apenas com uma picada pode matar até 20 pessoas, os mangustos são muito rápidos e ágeis, além de imunes ao seu veneno. Como têm imunidade, são capazes de derrotar as cobras em pelo menos 75% a 80% das vezes.

Este mamífero é conhecido como caçador indiscriminado por causa de sua capacidade de comer qualquer coisa que possam pegar e matar.

Um vídeo famoso mostra como o mangusto se alimenta de uma mamba negra pedurada de uma árvore. Provavelmente, a cobra foi morta sobre a árvore e deu trabalho para puxá-la até chão começar.

Veja as imagens a seguir:

