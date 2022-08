Mulher surta com marido após ele tirar isqueiro do bolso ao seu lado: ‘Surtei e tentei me afastar’ (Gor Elchyan /Reprodução/Freepik - wirestock)

Através do usuário u/unknownuser588, uma mulher desabafou no Reddit, em 22 de julho, após episódio dentro de casa com o marido. De acordo com ela, o homem a assustou com um isqueiro e resultou em gritos dentro da casa. A autora do relato revelou que tem pavor de fogo.

“Tive experiências traumáticas quando era criança e não posso chegar perto disso. Estou indo para terapia, mas é um longo processo de cura. Isso significa que há certas coisas que incomodam meu marido, como quando decidimos comprar uma casa”, iniciou o relato.

Convivência em relação ao elemento

A mulher conta que perguntou ao marido se poderiam substituir o uso do gás por um fogão elétrico quando foram morar juntos. No início, ele parecia ter se incomodado, mas acabou aceitando.

De acordo com o relato, algumas atitudes dela incomodam o marido, como ficar longe quando ele faz churrasco, por exemplo. Contudo, ela afirma não poder mudar esse comportamento devido a seus traumas.

Noite de susto – e surto

Assim que terminou de preparar o jantar, a mulher conta ter ido de encontro ao marido para abraçá-lo pelas costas com os braços sob seus ombros. Contudo, o homem imediatamente tirou um isqueiro do bolso para assustá-la.

“Eu surtei e tentei me afastar do isqueiro. Quando ele finalmente o guardou, gritei e comecei a chorar, perguntando o porquê de ter achado uma boa ideia”, desabafou.

“Ele me disse que ouviu falar de terapia de exposição e estava cansado das minhas travessuras. Quando chegou perto de mim novamente, gritei para se afastar, saí correndo do quarto e me tranquei”, continuou.

Na manhã seguinte, a mulher conta que seu marido explicou estar tentando apenas ajudá-la. Após o relato, ela questionou os internautas sobre ter exagerado ou não em sua reação.