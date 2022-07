Jovem vira herói ao resgatar crianças de incêndio nos EUA; assista ao vídeo que viralizou

Um rapaz de 25 anos de Indiana, nos Estados Unidos, entrou em uma casa em chamas e salvou a vida de um bebê, três garotas e uma jovem de 18 anos.

De acordo com um comunicado do Departamento de Polícia da cidade de Lafayette, Nicholas Bostic estava dirigindo na madrugada do dia 11 quando avistou uma residência pegando fogo. Em um ato de extrema coragem, parou o veículo e entrou por uma porta dos fundos que estava aberta. Começou, então, a procurar por pessoas que pudessem estar ali.

Ao subir as escadas, ele encontrou três crianças - entre 1 e 13 anos - e uma jovem dormindo. Rapidamente as acordou e as ajudou a deixar o imóvel.

Bostic soube depois que uma quinta criança - uma menina de 6 anos - havia ficado para trás. Não pensou duas vezes: voltou para resgatá-la.

Ainda de acordo com o comunicado, o rapaz não conseguiu encontrar uma saída no andar principal. Assim, resolveu quebrar uma janela com a mão para poder sair com a menina.

O Departamento de Polícia de Lafayette postou um vídeo nas redes sociais que mostra o momento em que os bombeiros chegam à casa. Bostic é visto escapando do incêndio com a última garota nos braços. A cena é emocionante.

Assista:

Here’s the video to go along with the story. pic.twitter.com/TvZ5wzCg1f — LafayetteINPolice (@LafayetteINPD) July 15, 2022

Bostic ficou ferido durante o resgate. Ele inalou fumaça e sofreu cortes profundos em um dos braços, além de queimaduras de 1º grau. Já a garotinha passa bem.

“As ações heroicas de Nicholas Bostic salvaram vidas”, agradeceu a polícia de Lafayette.

Os donos da casa haviam saído naquela noite. Ao tomar conhecimento do que havia acontecido, demonstraram gratidão ao rapaz.

As causas do incêndio ainda não foram determinadas.

LEIA TAMBÉM: