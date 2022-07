Viralizou nas redes sociais um vídeo impressionante que flagrou o momento em que um leopardo tenta atacar um porco-espinho e acaba se dando mal.

No vídeo, é possível ver o momento em que o leopardo tenta atacar, mas acaba batendo diretamente no espinhos, que são característicos e utilizados como forma de defesa do mamífero.

Rapidamente, o animal tenta retirar os espinhos, que parecem machucar a pata. O momento foi captado em vídeo recentemente, sem local detalhado.

Vídeo flagra momento em que leopardo tenta atacar porco-espinho e acaba se dando mal; confira registro

O vídeo foi compartilhado pela página ‘animals_powers’ no Instagram e já conta com mais de 1 milhão visualizações, deixando os usuários impressionados.

“Espinhos de porco-espinho parece que dói muito” e “Arrependimento instantâneo nos olhos do leopardo” foram alguns dos comentários. Confira vídeo impressionante:

Vídeo flagra momento em que crocodilo ataca tratadora e da giro mortal para imobilizar vítima

Em outro caso impressionante, um vídeo flagrou o momento exato em que um crocodilo ataca uma tratadora e da um giro mortal para imobilizar a vítima.

O incidente ocorreu no ano passado e voltou a circular nas redes sociais novamente. O momento foi captado por um visitante.

Como é possível ver no vídeo, a tratadora do centro de répteis Scales and Tails de Utah, nos Estados Unidos, foi mordida por um crocodilo e puxada para dentro da água.

Quando o animal pegou a mão da tratadora e começou a fazer movimentos de caça (uma espécie de giro), um visitante seguiu orientações dela e subiu em cima do crocodilo para ajudar. Confira:

Com informações da página @animals_powers