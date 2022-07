Vídeo flagra sucuri grande engolindo animal até ficar de barriga cheia

Mais uma vez a natureza na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, trouxe imagens impressionantes em seus rios de águas cristalinas.

O ambientalista e guia turístico Vilmar de Oliveira Teixeira gravou uma verdadeira “dança da morte”, na qual uma grande sucuri aparece abatendo e emolindo uma capivara por completo.

A gravação termina com a maior cobra do Brasil descansando de barriga cheia na margem do rio. Teixeira explicou que as sucuris ficam expostas nas margens dos rios e lagos depois de comer, pois aguarda a digestão do alimento que entra em decomposição, o que não as permite afundar.

Confira o momento raro da vida selvagem:

A sucuri do vídeo é uma velha conhecida no canal “Terra da Sucuri” e leva o apelido de “mãezona”, cujo comprimento foi estimado em cinco metros. O nome faz uma referência ao tamanho e idade delas, pois as cobras fêmeas desta espécie são maiores que os machos e podem viver e crescer até os 30 anos.

Além dela, também existe uma sucuri ainda maior que foi chamada de “vovozona”. Um registro capturou as duas fêmeas juntas durante a troca pele.

O processo chamado ecdise ou muda, que permite o crescimento do animal e ajuda a remover parasitas que estavam na pele antiga.

A sucuri é uma cobra semi-aquática e não venenosa. Como é mais ágil na água, ela fica a espreita na beira de áreas alagadas e aproveita quando um animal procura o local para se hidratar.

Ela “fareja” e começa sempre a engolir sua presa pela cabeça, quem mata usando a constrição e apertando-a até que a oxigenação seja interrompida.

A sucuri não é venenosa, mas é capaz de engolir animais muito maiores que ela e também é muito forte.

Veja uma amostra da força da segunda maior cobra do mundo: