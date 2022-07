O que você vê nesta imagem demonstra se sua mente é mais analítica ou intuitiva

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção da direção em que a figura está correndo pode revela se sua mente trabalha de forma mais analítica ou intuitiva

São apenas duas possibilidades: indo ou voltando. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é a interpretação que você tem assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem: a figura indo ou voltando? (Foto: New York Post)

Segundo o portal New York Post, é possível interpretar também como um cérebro mais “masculino” ou “feminino”.

Confira o resultado:

Se você viu a figura se afastando

Caso sua primeira percepção tenha sido da figura correndo em direção ao fundo branco, é provável que você tenha uma mente que trabalha de forma mais intuitiva, em primeiro lugar.

Você não tem pressa para tomar decisões, confia nos seus sentidos e se sente melhor quando está trabalhando em algo criativo. Também tem apreço por iniciar projetos, começando do zero.

É bem possível também que você tenha uma memória excelente e que se sinta capaz de desenvolver diversas tarefas ao mesmo tempo - algo atribuído ao lado mais “feminino” do cérebro, segundo o New York Post.

Se você viu a figura se aproximando

Caso sua primeira percepção tenha sido da figura correndo em direção a tela, é bem possível que você tenha uma mente que trabalha de forma mais analítica, em primeiro lugar.

Você se sente confortável em resolver problemas, superando obstáculos através de um pensamento lógico construído. Você aprende muito rápido, mas prefere avançar uma etapa por vez, se sentindo desconfortável quando precisa ser multitarefa.

Outro ponto é que você tem ideias bem formadas sobre o que acredita. Suas habilidades analíticas faz com que você seja um ótimo argumentador, estando pronto para convencer os outros com suas opiniões - algo atribuído ao lado mais “masculino” do cérebro, segundo o New York Post.

