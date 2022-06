Comportamento de vizinhos força mulher a colocar um cadeado em sua lixeira

Uma mulher está completamente irritada diante da postura de seus vizinhos, que continuam utilizando a lixeira de sua casa mesmo que ela não tenha dado permissão a eles para fazer isso.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem realizada no fórum Mumsnet. Em seu texto de desabafo ela revela estar cansada dos vizinhos utilizarem sua lixeira como “espaço de armazenamento extra”.

Ela explica que é nova na vizinhança e que inicialmente não teve problemas com seus vizinhos nos primeiros dias em sua nova casa. “Sou mãe solteira de 1 criança e no lugar em que moro a coleta de lixo reciclável acontece apenas uma vez na semana. Como tenho pouco volume de lixo eu costumo colocar a reciclagem mensalmente por nem sempre encher a lixeira”.

“Na semana retrasada eu não coloquei minha reciclagem porque estava trabalhando quatro turnos seguidos e eu sabia que não tinha muita coisa. Quando fui fazer isso, dois dias depois, percebi que minha lixeira estava cheia e que mal tinha espaço para minhas coisas”, revela a mulher.

Ela está pensando em colocar um cadeado

Irritada com a situação, ela passou a considerar a possibilidade de trancar a lixeira com um cadeado para evitar ficar sem espaço e receber multas referentes a reciclagem do lixo.

“Estou extremamente chateada. Na minha última casa eu tinha as lixeiras na parte de trás, perto da porta dos fundos, então não estou acostumada com isso. Estou pensando em colocar um cadeado nas lixeiras e retirá-lo quando for colocar o lixo”.

“Eu sou cuidadosa com a separação do lixo e já ouvi falar de pessoas sendo multadas por terem lixo orgânico misturado com o lixo reciclável”, revela a mulher.

Para os usuários do fórum, ela está correta em sua decisão e deve seguir em frente com a ideia do cadeado. “Tranque a lixeira com um cadeado. É a melhor forma de passar essa mensagem para eles”, afirmou uma pessoa.

“Nem tente conversar, já tranque logo sua lixeira”, sugeriu outra ao que uma terceira completou: “Também sou a favor do cadeado. Os meus estão trancados depois que encontrei cocô de cachorro e uma caixa com uma pizza dentro da minha lixeira de recicláveis”.