Criança sofre queimaduras após fazer tatuagem de henna

Um menino de 10 anos sofreu graves queimaduras na pele após ter uma reação alérgica alguns dias depois de fazer uma tatuagem de henna preta. Caden e sua mãe, Lynne Humphreys, estavam de férias na Turquia quando tudo aconteceu.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Lynne comprou a tatuagem de henna para seu filho enquanto eles viajavam, mas após 12 dias com o desenho em sua pele o local de aplicação da henna começou a apresentar sinais de reação alérgica.

Quando a região do desenho começou a ficar dolorida e com pequenos relevos, Lynne foi rápida em remover o restante da henna, esperando que o filho ficasse somente com a região avermelhada, mas em pouco tempo ele passou a apresentar pequenas bolhas e manchas vermelhas em todo o braço.

As bolhas e focos de infecção se espalharam pelo braço, peito, pescoço e queixo do menino que precisou ser levado ao hospital para realizar um tratamento especializado.

Ela agora decidiu contar a história para conscientizar outros pais sobre este tipo de reação alérgica.

Viagem de férias

Em seu relato, Lynne conta que decidiu tornar a história pública por ser o período de férias das crianças e momento do ano em que muitos pais optam por viajar com os filhos.

“Muitos dos meus amigos estão de férias e é por isso que eu decidi falar agora. Eles fazem essas tatuagens em diversos lugares e se eu soubesse do que sei agora, não teria deixado Caden fazer uma”, conta.

Segundo ela, seus dois filhos fizeram uma tatuagem de henna, mas somente um deles apresentou a reação. “Eles fazem um teste de alergia, mas mesmo assim não teria dado o resultado correto já que levou dias para a alergia aparecer. É um risco que não pretendo correr de novo”.

“A tatuagem foi feita no último dia da viagem, seguimos as instruções e tudo ia bem quando voltamos para casa. Ele adorou o desenho e mostrou para toda a família e para seus amigos”, conta a mãe.

“12 dias depois ela começou a coçar e a apresentar inchaços, então removemos o desenho e achamos que estava tudo bem, mais depois só foi piorando. Inflamou e ficou inchado, depois infeccionou e começou a escamar”.

Após algumas visitas ao médico, Caden precisou passar por um extenso tratamento a base de antibióticos até que a infecção fosse controlada. “A infecção desapareceu, mas ainda dá pra ver a cicatriz no braço dele”.