Tatuagem memorial ‘incomum’ causa uma grande briga entre irmãs

Uma jovem se viu em uma situação completamente inesperada quando decidiu compartilhar com seus familiares a arte da tatuagem que fará em homenagem ao seu cachorro, morto no último ano.

A jovem decidiu compartilhar sua história no Reddit, onde explicou em detalhes o ocorrido. Segundo ela, seus pais e irmã não tem problemas com tatuagens, mas ao verem a arte escolhida por ela todos foram completamente contra.

“No ano passado nós precisamos nos despedir do nosso cachorro, quero homenageá-lo com uma tatuagem, mas minha ideia é um pouco diferente das tatuagens memórias que vemos por aí”, conta a jovem.

Em seu relato ela explica que o desenho, feito por ela, é composto de um crânio de cachorro com amoras descendo ao redor das bochechas e rodeado por margaridas. “Ela gostava de comer as amoras silvestres e adorava correr em gramados com margaridas”.

Ela então decidiu compartilhar a ideia quando a irmã foi visitá-los acompanhada do namorado. “Mencionei a tatuagem e eles estavam felizes por eu pensar em fazer isso”.

Tudo mudou quando eles viram o desenho

Diante da reação de sua irmã, que a princípio apoiou a tatuagem, ela decidiu revelar sua ideia para o desenho, mas tudo mudou assim que o esboço foi revelado.

“Minha irmã começou a gritar comigo e falou que isso é mórbido e desrespeitoso, que eu deveria honrar a vida do cachorro e não sua morte, a menos que eu estivesse feliz por ela”, conta a mulher.

Na discussão que seguiu, as irmãs se viram em um intenso embate, com a jovem sendo acusada de “odiar” e “nunca ter cuidado” de seu cachorro. “Ela insistiu que eu deveria mudar a tatuagem e que eu nunca tinha feito algo bom pelo nosso cachorro para ser a primeira pessoa a tatuá-la”.

Assim como a irmã, os demais presentes também reforçaram que a tatuagem era “mórbida e estranha”, mas os pais repreenderam a filha mais velha por conta das acusações feitas para a mais nova.

“Eu me levantei e disse para eles superarem isso e reforcei que não estava feliz por meu cachorro ter morrido e que o amo mesmo que não esteja mais entre nós. Eu ainda amo a minha ideia de tatuagem e estou planejando seguir em frente”, conta a jovem que, em seguida explica algumas outras coisas.

“Sou autista e sei que tenho uma perspectiva diferente sobre a morte, e um pouco incomum também. É difícil pra mim processar o luto de uma forma ‘normal’ como os outros”.

Para os usuários do Reddit, a jovem está correta em seguir com sua ideia já que é o corpo dela e a forma como ela lida com a morte. “É uma homenagem ao fato de que amor e mortalidade estão entrelaçados. A morte não acaba com o amor. É o seu corpo, sua tatuagem memorial, faça o que você desejar”, afirmou uma pessoa.

“Siga em frente se for o seu desejo, mas prepare-se para ouvir sobre isso por toda a vida”, comentou outra.