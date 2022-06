Mãe descobre que a filha pretende mudar de nome e desabafa: ‘Estou arrasada’

Uma mãe está completamente chateada diante da atitude de sua filha de 13 anos. Segundo ela, a menina “odeia” o próprio nome e afirmou que irá trocá-lo assim que se tornar maior de idade.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe, extremamente chateada, buscou apoio no fórum Mumsnet onde explicou que escolheu o nome de sua filha, Elizabeth, por ser um nome “clássico”, porém a jovem acredita que seja um nome “antiquado e relacionado com pessoas idosas”.

“Ela quer mudar o nome para um nome que era popular na época de seu nascimento. Ela sugeriu Emily porque, segundo ela, é o nome mais popular da geração e é legal”, conta a mãe.

“Não sei o que fazer, estou ficando perturbada com o fato de ela se envergonhar do próprio nome. Estou ainda mais chateada porque Elizabeth é um nome tão atemporal. Nunca pensei que ela iria querer mudá-lo”.

A filha insiste em trocar de nome

Segundo o relato da mãe, a questão do nome pode estar ligada ao fato de que a filha está passando pela adolescência e tentando “se encontrar”. “Ela provavelmente vai superar isso quando for mais velha e sair dessa fase. O que eu devo fazer? Deixo ela trocar de nome ou a faço seguir com o nome que odeia?”, questiona a mãe.

Rapidamente, diversas outras mães responderam a pergunta da mulher e algumas sugeriram que, ao invés de trocar o nome, elas deveria adotar um apelido para ele.

“Elizabeth é um nome com muitos apelidos, eu a encorajaria a explorá-los antes de mudar completamente o nome dela”, sugeriu uma pessoa.

“Eu a deixaria ser chamada da forma que quiser, mas não existem maneiras de mudar o nome legalmente antes que ela tenha 18 anos e use o ‘novo nome’ por alguns anos”, afirmou outra.

“Isso deve ser difícil de ouvir. Posso entender que você se sinta dividida entre manter o nome dela ou deixá-la mudar”, comentou uma terceira.