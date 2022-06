Garçonete que não recebeu gorjeta desabafa nas redes:”não deram um único dólar”

Uma garçonete porto-riquenha viralizou em um vídeo de desabafo onde critica os clientes que foram atendidos por ela e não deixaram gorjeta. “Nem me agradeceram”, disse, entre lágrimas, de acordo com o Publimetro Chile.

Joyce Ferrer é garçonete em um restaurante em Bayamon, em Porto Rico, e acabou chorando enquanto contava suas desventuras em um vídeo no Instagram.

“Sei que ninguém me obriga a ser garçonete. Tanta mer*& (sic) que está acontecendo agora, que eles estão pagando uma ninharia (...) eles não me pagam uma ninharia como em outras empresas. Nessa parte eu não luto, no que cobro. O que me incomoda são os clientes”, disse.

Joyce disse que acompanhou com cuidado uma mesa que teve um problema com o arroz, que chegou frio. Ela disse que decidiu priorizar o atendimento deles para resolver o problema, em detrimento das outras mesas, e chegou a oferecer um desconto pelo erro no prato.

Veja o vídeo:

“Tratei-os muito bem, foram super simpáticos, e o fato é que reclamaram do arroz, estava frio”, acrescentou.

“Perguntei-lhes se estava tudo bem umas 10 vezes, porque não gosto de comer e há um problema à mesa. Eu pergunto a eles e eles me dizem: ‘Sim, está tudo bem, não se preocupe, sabemos que não é sua culpa’”, disse.

No entanto, receber a conta de US$ 100 dólares, descobriu que não tinham deixado nem um dólar de gorjeta, o que a deixou muito aborrecida.

“Fiz todo o possível para que saíssem contente dali...me esqueci até das outras mesas, e para quê? Não me agradeceram nem com gorjetas nem com palavras”, disse, engolindo as lágrimas.

O vídeo suscitou um intenso debate nas redes sociais entre as pessoa que ficaram penalizados pela situação da garçonete e outros, que disseram que a gorjeta não é obrigatória, independentemente do atendimento.