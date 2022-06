Dia dos Namorados da decepção: Internautas aconselham mulher que deixou noivo no shopping após pedido de relógio de 350 US$ (Reprodução/Roberto Magalhães)

Neste domingo (12), data em que se comemora o ‘Dia dos Namorados’ no Brasil, uma mulher fez um relato no Reddit sobre ter deitado seu noivo no shopping, após ele insistir para ela comprar um relógio de 350 dólares.

De acordo com a autora do relato, ela foi ao shopping junto com o noivo comprar um presente para seu pai e passaram por uma loja de acessórios.

“Aaron [o namorado] me disse para parar e segui-lo quando entrou na loja. Eu sabia que tinha algo de errado porque ele falou repetidamente que tal relógio que valia mais de 350 dólares e expressou sua admiração pelo objeto”, escreveu.

“Ele então perguntou se eu poderia pagar por aquilo, mas eu disse que não e menti sobre ter apenas 300 US$ para o presente do meu pai, e é por isso que estávamos lá em primeiro lugar”, continuou.

A mulher conta que seu noivo se apegou ao relógio e questionou se seu pai era mais importante do que ele. O homem levantou a voz e sua noiva pediu para parar com aquilo, contudo Aaron se recusou e insistiu que ela pagasse pelo relógio. “Eu apenas me virei e saí da loja e do shopping”, disse.

Conselho dos internautas

Segundo o relato, a mulher entrou no carro e foi embora. Ela conta que seu noivo ligou sem parar, mas decidiu não atender. Ao chegar em casa, seu noivo explodiu com ela.

O noivo disse que poderia pagá-la de volta, mas ela era muito egoísta para considerar aquilo. “Ele gritou comigo e saiu para encontrar seus amigos. Seu melhor amigo tentou se envolver, me culpando por como me comportei no shopping e insinuando que o que eu estava fazendo era um controle financeiro.”

Após o desabafo da usuária Balconies13, diversos internautas criticaram a atitude do noivo e aconselharam a autora do relato tomar uma atitude. Em um comentário com quase 20 votos, um redditor escreveu:

“Termine com ele e diga que agora ele tem total controle financeiro de sua própria vida”, sugeriu.

“Odeio dizer isso a você, mas duvido que ele tenha alguma intenção de conseguir outro emprego enquanto ele faz você comprar o que ele quiser. Ele precisa crescer. Você precisa dispensá-lo”, concluiu outro usuário da rede.

