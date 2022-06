Tatuadora revela qual é a parte do corpo mais dolorida para fazer uma tatuagem

A jovem tatuadora Denyse Labarca tem grande parte de seu corpo coberto com tatuagens dos mais variados tipos e estilos. Recentemente, ela abriu o jogo e decidiu confessar qual é a parte mais dolorida para fazer uma tatuagem, mas sua resposta pode ter deixado muitas pessoas chocadas.

Em entrevista ao The Mirror, Denyse conta que já perdeu a conta sobre quanto dinheiro gastou com suas diversas tatuagens. Atualmente, ela possui desenhos por todo corpo menos em parte das nádegas e costas que estão em processo de tatuagem.

A tatuadora, que é de Vancouver, Canadá, decidiu revelar qual foi a parte mais dolorida de seu corpo e surpreendeu muita gente com sua resposta: “Até agora a tatuagem mais dolorosa foi na parte de trás dos joelhos. Não só fazer a tatuagem em si é doloroso como a cicatrização também não é nada divertida. A região resseca e fica desconfortável dobrar as pernas durante alguns dias”.

Sua paixão por tatuagens começou cedo, mas a primeira não foi feita de forma profissional e adequada. Ela decidiu, por conta própria, pegar o equipamento de tatuagem de seu tio e fazer ela mesma sua primeira tatuagem: um rosto sorridente.

A paixão veio de família

Segundo Denyse, um de seus principais passatempos durante a adolescência era assistir alguns reality shows sobre tatuagens acompanhada por seus pais. “Fiquei tão fascinada que lembro de dizer para minha mãe: ‘Quero me parecer com eles e tatuar quando for mais velha’”.

“Lembro do meu pai voltar para casa com filme plástico no braço depois de fazer uma tatuagem e eu ficava tão fascinada que o lotava de perguntas”, conta a tatuadora.

Para ela, a única reação “diferente” de seus pais foi diante de suas tatuagens que começaram a chegar na região do rosto: “Meus pais são mente aberta e todos na família tem tatuagens. Quando comecei a tatuar meu rosto meu pai ficou um pouco chocado e me questionou se eu tatuaria meu rosto ainda mais”.

Ela ainda reforça que o fato de ter o corpo coberto por tatuagens ainda é benéfico para sua carreira: “Consigo entender os sentimentos dos clientes ao terem certas regiões do corpo tatuadas, então posso acolher e dar bons conselhos para eles”, explica a mulher que, junto de seu marido, o tatuador Fito, administra seu próprio estúdio de tatuagem.