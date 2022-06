Mulher é elogiada por revidar comentários de homens que afirmam que ela é bonita, mas que não namoram por conta do corpo malhado

Uma mulher conhecida por sua força extraordinária e músculos impressionantes revidou os comentários de homens que dizem que ela é “bonita”, mas que “não gostam de garotas musculosas”.

Em uma postagem no TikTok, a talentosa levantadora de peso Hunter - mais conhecida por seus seguidores como ‘Muscle Mommy’ - revelou o que vivência de forma constante.

O vídeo, que tem 4,5 milhões de visualizações, foi definido ao som da faixa T2 (com Jodie Aysha) Heartbroken, como detalhado pelo site The Mirror.

No entanto, era fácil ver que Hunter estava tudo menos devastada com essa situação, legendando seu vídeo “como se eu me importasse”.

A musa revelou que recebe vários comentários por sua beleza, mas que ao mesmo tempo afirmam que ela não serve para namorar por conta do seu corpo muito malhado.

Muitas usuários foram rápidos em lembrá-la de que aqueles que julgam provavelmente se sentem intimidados por suas incríveis habilidades e a aplaudiram por não levar essas críticas muito a sério.

Uma pessoa escreveu: “Hunter, eles simplesmente não querem garotas mais fortes do que eles”.

Enquanto outro comentou: “Eles não se sentem homens o suficiente. Masculinidade frágil.”

Esta não é a primeira vez que Hunter fala com orgulho sobre ser uma mulher musculosa, apesar dos comentários negativos dos trolls.

Ainda de acordo com as informações, em outro situação, ela respondeu a um homem que disse: “Uma mulher em forma é atraente, mas eu não quero que ela seja tão em forma que pareça que estou na cama com um homem”.

“Não se preocupe, você será tão forte quanto eu um dia”, respondeu.

