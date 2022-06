Fotógrafo amador faz imagem do pôr do sol e vê algo inesperado: “um anjo?”

Uma simples foto tirada por um telefone celular por um morador da cidade de Portsoy, em Aberdeenshire, Escócia, no começo do mês viralizou nas redes sociais e está gerando milhares de comentários. A notícia foi publicada pelo Daily Mail.

Stuart Murray tem 56 anos e vive na Escócia. Segundo ele, estava aproveitando o final de um belo dia quando resolveu fazer uma foto do pôr do sol no mar do Norte.

“Há anos eu queria tirar uma foto do pôr do sol, mas o trabalho ou as condições climáticas geralmente atrapalhavam”, disse o escocês.

Naquele dia, especificamente, as condições do tempo estavam perfeitas e o sol parecia derreter-se ao se por no mar, horizonte. Eram 21h45, nas naquela latitude, no verão, o sol se põe tarde da noite e aquele ponto ficava a apenas 10 minutos de caminhada de sua casa, onde viveu toda a sua vida. Ele aproveitou seu smartphone para registrar a imagem, mas nele ele imaginava o que a foto iria mostrar no visor.

Checando a imagem em seu celular, ele viu que os reflexos do sol nas águas geraram dois semicírculos amarelos à esquerda e à direita do ponto onde o sol estava se pondo, criando uma forma curiosa, mas também única: um anjo com as asas abertas.

“Não sou religioso, mas sabia o que surgiria na cabeça da maioria das pessoas se vissem a foto. Se isso dá um pouco de conforto a uma ou duas pessoas, que assim seja. Eu só estava realmente procurando a imagem clássica de um pôr do sol”, disse Murray, também extasiado pelo resultado de sua foto, que acabou publicada nos principais jornais do mundo.

