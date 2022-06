Homem é condenado a 30 dias de prisão por deixar flores no túmulo da namorada

Um homem que costumava visitar o túmulo da namorada e deixar um vaso de flores no local foi condenado a 30 dias de prisão no estado do Alabama, nos Estados Unidos, acusado de deixar ‘lixo’ no cemitério.

A inusitada condenação ocorreu porque o pai da moça, reverendo Tom Ford, ficou aborrecido com as flores e fotografias que Winchester Hagans deixava sempre no cemitério. Ele nunca concordou com o relacionamento da filha com o rapaz e não aprovava suas visitas constantes ao tumula da filha.

O reverendo sempre removia as lembrança e flores deixadas pelo rapaz assim que ele deixava o cemitério, até que se cansou e resolveu denunciá-lo à polícia, acusando-o de jogar lixo sobre o túmulo da filha.

Diante da reclamação, Hagans foi preso e condenado a 30 dias de cadeia, além de uma multa equivalente a cerca de R$ 1,5 mil, mas a medida acabou sendo suspensa mediante a promessa de que não colocaria mais nenhum objeto sobre o tumula da ex-namorada.

O procurador da cidade onde ocorreu o ‘crime’ disse que o regulamento do cemitério é claro e proíbe que “bancos, urnas, caixas, forros, brinquedos e outros itens semelhantes” sejam colocados sobre sepulturas. Apesar das flores não serem lixo, pois estavam dentro de uma caixa, foram consideradas ‘objetos estranhos’ sobre o túmulo.

O reverendo Ford reconheceu diante do promotor que não gostava do rapaz e não aprovava seu relacionamento com a filha. Ele disse ainda que removeu os objetos deixados no túmulo da filha mais de 10 vezes.

Hagans disse que vai recorrer da decisão da Justiça.

