Você consegue encontrar a tartaruga em menos de um minuto?

Nem sempre a gente se lembra quais são as espécies que conviveram com os dinossauros, mas as tartarugas foram algumas delas. Claro, com uma aparência bem diferente de hoje: afinal, com a extinção em massa do Cretáceo-Paleogeno, boa parte dos animais foram completamente dizimados.

Em meio a tantos dinossauros, você consegue encontrar a tartaruga camuflada?

Esse desafio não é tão fácil, mas é possível solucioná-lo. Preste bem atenção, pois a quantidade de animais espalhados em cena é bem grande, mas é possível achar facilmente a tartaruga.

Veja a imagem novamente:

Encontre a tartaruga na imagem! (Foto: depor.com)

Você conseguiu localizar? Uma dica seria tentar pensar nos animais que tem pescoços longos e ignorá-los.

E agora, achou?

Veja a resolução do desafio, compartilhado pelo portal mexicano Depor:

Encontre a tartaruga na imagem! (Resolução) (Foto: depor.com)

Achou o desafio complicado? Confira outros publicados pelo Metro World News recentemente:

Você consegue encontrar os óculos escondidos neste desenho?

Encontre os óculos nesta imagem! (Foto: genial.guru)

São muitos detalhes, mas é possível achá-los rapidamente mesmo em meio a tanta bagunça. Veja a resposta aqui!

Que número você vê nesta imagem?

Que número você enxerga aqui? (Foto: genial.guru)

Preste atenção às cores das bolinhas! Com um pouco de esforço é possível, mas caso não encontre, veja a resposta aqui!

Você consegue encontrar a coruja escondida nesta imagem?

Encontre a coruja escondida na imagem! (Foto: cool.guru)

É preciso estar bem atento aos mínimos detalhes do desenho. Saiba onde ela está aqui!

Você consegue ver um tigre escondido na imagem?

Encontre o segundo tigre na imagem! (Foto: Reprodução)

É preciso bastante atenção para conseguir achar! Descubra onde está a pegadinha!

Quantos animais você enxerga neste desenho?

Descubra os animais desta foto! (Foto: Reprodução)

Poucas pessoas conseguem visualizar todos os bichos desenhados. Saiba quantos são neste link!

Existe três animais quase imperceptíveis nesta imagem, você consegue encontrar todos?

Encontre o morcego, o pato e a mariposa! (Foto: Reprodução/Facebook)

Não se apresse para achar os bichinhos - o importante é manter a concentração! Veja a reposta!

Em quanto tempo você consegue encontrar os 5 botões dourados desta imagem?

Encontre os cinco botões dourados! (Foto: Televisa/Reprodução)

Não valem botões amarelos ou mostardas! Encontre a reposta aqui!

Você consegue encontrar o fotógrafo neste desenho em 10 segundos?

Reprodução (Bioguia)

Somente 2% das pessoas conseguem descobrir o fotógrafo em menos de 10 segundo. Veja a resposta!