Tatuagem da ‘Mulher Maravilha’ sai completamente diferente do esperado

Para garantir que sua tatuagem ficaria dentro do esperado, a jovem Piper CJ decidiu fazer ela mesma um esboço do desenho e entregar em mãos para o tatuador. No entanto, mesmo com suas medidas de precaução, o resultado final ficou completamente diferente do esperado e a deixou desesperada.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, Piper decidiu compartilhar sua história em um vídeo postado no seu perfil do TikTok.

Na gravação ela conta que ao decidir fazer a tatuagem levou um desenho de referência para o artista. Ainda assim, as coisas saíram do controle depois que o tatuador decidiu “melhorar” a qualidade de seu esboço.

Com a legenda “A tatuagem mais feia no meu corpo está prestes a ser coberta, FINALMENTE”, Piper revela a verdade por trás do desenho.

Ela revela inicialmente um esboço, feito por ela mesma, mostrando a ideia de como queria sua tatuagem inspirada na pose da Mulher Maravilha. Apesar do desenho estar proporcional, Piper decidiu permitir alterações por não ter experiência tatuando e muito menos desenhando pessoas.

“Desenhei aquele esboço, mas não sou artista e não tenho experiência tatuando e desenhando pessoas. Esse tatuador disse que tinha entendido minha ideia e ‘pego’ a visão do que eu queria. Claramente ele não ‘pegou’ a ideia”.

Ela decidiu confiar no trabalho do artista

Piper reforça que ao pedir a tatuagem sabia que o desenho poderia precisar de modificações. “Como eu não consigo desenhar pessoas, ele disse que iria arrumar o desenho. Acabei ficando ‘suja’, ele foi extremamente cruel comigo”.

O desenho recebido por ela foi completamente diferente do esboço entregue ao tatuador. “Eu realmente gostei do meu conceito original, no final acabou sendo a tatuagem mais feia que eu já vi. Vou cobri-la!”, revela a jovem.

Apesar de não revelar como será feita a cobertura do desenho, Piper confirmou estar extremamente animada com a ideia de se livrar de sua tatuagem desastrosa.

Entre os comentários de sua publicação, diversas pessoas se solidarizaram com sua situação e ficaram chocadas com a diferença notável entre o que ela pediu, e o que ela recebeu.

“Sua arte era muito melhor do que a do artista!”, comentou um seguidor.

“Mal posso esperar para ver a cobertura!”, disse outro que foi complementado por um terceiro comentário: “Definitivamente é uma situação difícil, boa sorte com a cobertura”.