Após mais de 15 perfurações no rosto, ela afirma estar orgulhosa de seu visual

Kyla Munoz, moradora da Califórnia, EUA, se considera uma “almofada de alfinetes humanas”, a jovem, de 20 anos, possui mais de 15 perfurações faciais e atrai olhares por onde passa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ela possui diversas modificações corporais entre as quais destacam-se a bifurcação da língua, diversas tatuagens espalhadas pelo corpo, alterações nos lóbulos das orelhas e diversos piercings faciais.

Ao todo, estima-se que Kyla já tenha dispensado um valor de 5 mil dólares, aproximadamente R$24 mil, para atingir seu visual atual.

Segundo seu relato, a escolha em modificar sua aparência veio do desejo de “passar uma mensagem” por meio de seu corpo, mas acabou se transformando em um objetivo ainda maior visto que ela afirma ter “encontrado a felicidade” após realizar as modificações.

Apesar de receber diversos comentários indesejados por conta de sua aparência, ela afirma já ter aprendido a lidar com as situações desagradáveis.

“Por que eu deveria me importar? É o meu rosto e isso me deixa feliz”, afirma Kyla que compartilha sua rotina para cerca de 10 mil seguidores no TikTok.

As reações variam conforme a idade das pessoas

Em uma observação interessante, Kyla afirma que as interações variam conforme a idade das pessoas que comentam seus vídeos e fotos. “Recebo diversas reações às minhas modificações”.

“Pessoas mais velhas tendem a serem mais ‘legais’ e geralmente me fazem diversas perguntas, já cheguei a responder uma mãe que me questionou sobre os piercings de nariz pois estava querendo entender como funcionam antes de permitir que sua filha fizesse um”.

Sua modificação corporal mais recente foi a bifurcação da língua, a qual ela afirma ter sido “extremamente dolorosa”, mas igualmente desejada.

“Eu queria essa modificação há anos e ainda está caindo a ficha de que consegui. Estou orgulhosa de mim mesma”, afirma a jovem.

No momento ela parece não ter planos de realizar novas modificações corporais, mas também não descarta a possibilidade de realizar novas modificações no futuro.

“Tudo que posso dizer é que se você quer algo, faça. Não deixe a opinião dos outros guiar suas escolhas. No entanto, tenha certeza de pesquisar bem o profissional e a técnica que deseja fazer pois nunca se sabe como seu corpo pode reagir às modificações”, finaliza Kyla.