VÍDEO: Após falha em trem, explosão gera evacuação em massa no Metrô de Santiago, no Chile

Imagens divulgadas em redes sociais mostram explosão em estação do Metrô em Santiago, no Chile

Uma explosão em uma plataforma da estação Las Rejas do Metrô de Santiago, no Chile, gerou uma evacuação em massa de passageiros na manhã desta terça-feira (17). Imagens que circulam nas redes sociais mostraram a correria e pânico entre as pessoas (veja abaixo).

7:34 aprox explotó un vagón en metro estación las rejas @metrodesantiago pic.twitter.com/u8bE7ESnHi — Benja Cornejo (@BeenjaCeatoleii) May 17, 2022

Segundo informações do Metrô chileno, ocorreu uma falha técnica em um trem em Las Rejas, o que, até o fim da manhã, mantinha a Linha 1 fora de operação. A companhia não citou a explosão, mas as imagens divulgadas por passageiros mostraram o barulho e clarão na plataforma.

“Devido a uma falha elétrica de um trem em Las Rejas, o serviço em #L1 está disponível apenas entre a Estação Central e Los Dominicos. Nossas equipes estão trabalhando para fornecer uma solução”, especificou o Metrô, em nota.

Não há informações de feridos e a companhia ressaltou que suas equipes estão trabalhando para resolver o problema.

Veja abaixo os vídeos que mostram a explosão e correria na estação:

Imágenes del momento preciso en que ocurre falla técnica en Las Rejas pic.twitter.com/rhcJPqeMcm — realmente (@relipres) May 17, 2022

Registro del momento exacto en el que se produce la falla en Metro, estación Las Rejas. pic.twitter.com/g1IH0PQsFB — TheChilean (@TheChilean_) May 17, 2022