“Por que não fazer dessa tragédia todo algo bom?”, disse o ex-morador de rua

Na última sexta-feira o ex-morador de rua Givaldo Alves postou um vídeo em seu canal no Youtube para se posicionar sobre as críticas que vem recebendo pelas redes desde que virou celebridade.

Givaldo disse que tem sido criticado por ter “ganhado fama e notoriedade com essa tragédia toda” e que as pessoas perguntam como ele pode estar se divertindo enquanto a outra família sofre. “Mas jamais alguém mencionou a minha família, que também sofre.”

Depois do caso no qual foi flagrado pelo marido com a mulher fazendo sexo no carro em Planaltina, Givaldo Alves tem sido constantemente atacado por grupos feministas e teve suas principais contas no Instagram, uma delas com quase 500 mil seguidores, cancelada.

O ex-morador de rua pediu que isso tudo seja deixado para trás. “Por que não fazer dessa tragédia toda, que já e passado, algo bom que possa ajudar as pessoas?”, disse.

Ele pediu ainda no vídeo postado que as pessoas parem de criticar o outro lado também. “Deixem as pessoas viverem a sua vida, deixem as pessoas serem felizes”, disse.

SANDRA FERNANDES

Em entrevista concedida à Folha de São Paulo, a mulher flagrada com Givaldo pelo marido, Sandra Mara Fernandes, disse que desde que o vídeo vazou para as redes ela vem sofrendo ofensas e xingamentos, principalmente por outras mulheres. “Vivemos numa sociedade machista, por isso me atacam”, disse

Sandra disse também que conseguiu na Justiça uma liminar obrigando o ex-morador de rua a parar de falar sobre ela nas redes. “Ele me expôs como mulher”, disse.

Sandra voltou a falar do surto psicótico que teve naquele dia, fruto de um transtorno bipolar que ela ainda não sabia que tinha. Ela disse que reconheceu no mendigo a figura de Deus e de seu marido e que achou, em suas alucinações, que aquilo a ajudaria a ganhar na Mega-Sena.