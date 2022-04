Mulher gasta mais de R$400 mil em tatuagens e modificações corporais

Uma apaixonada por modificações corporais extremas decidiu mudar sua aparência para se transformar em uma “Dragon Girl”. Ela inclusive chegou a modificar seus dentes para que eles se assemelhem a presas e a deixem com um visual mais próximo do seu objetivo.

Conforme a publicação feita pelo The Sun, Amber Luke, uma jovem australiana, está se submetendo constantemente a procedimentos de modificação corporal extremos para alcançar seu ideal de beleza.

Na busca por um visual diferenciado ela já realizou a bifurcação da língua, alterações no formato de suas orelhas e até mesmo tatuagens em grande parte do corpo e nos globos oculares.

Segundo seu relato, Amber ficou obcecada por tatuagens ainda durante a adolescência, chegando a ter mais de 600 tatuagens espalhadas por 98% de seu corpo.

Recentemente, em uma das últimas modificações, ela alterou o formato de seus dentes naturais para transformá-los em “presas de brilhante”.

Ela mostra o resultado de suas "presas" (Reprodução / Instagram)

Ao todo, Amber gastou em média 3.800 libras (aproximadamente R$23 mil) no procedimento. “Está incrível! Não consigo parar de olhar para eles e de sair mostrando meus dentes. Olho par minha boca e penso ‘caramba, está tão gelado e brilhante’ e eu estou tão feliz com o resultado!”.

Ela segue buscando seu ideal de beleza

Segundo Amber, o primeiro procedimento em direção às “presas perfeitas” não a deixou completamente satisfeita: “Eu originalmente tinha minhas presas estendidas e afiadas, mas um tempo depois fiquei descontente. Voltei e aumentei o tamanho das presas”.

Além de modificar o formato dos dentes, ela também acrescentou cristais Swarovski para deixar os dentes com aparência “cristalizada”.

Ela decidiu realizar a mudança de forma definitiva depois de usar presas removíveis por anos. “Elas sempre quebravam ou eu as perdia. Tive mais de 10 pares diferentes e eles eram caros, então decidi parar de usar e seguir para o definitivo”.

Para Amber, as modificações fizeram com que seus “olhos azuis de dragão” se destaquem no visual como um todo.

Apesar de estar cada vez mais perto de seus ideias de beleza, ela afirma que ainda sofre com comentários e ações ofensivas nas ruas. “Eu não sei o que fizemos de errado, onde perdemos nossas boas maneiras e nosso respeito pelos outros seres humanos”.