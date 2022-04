Mãe deseja mudar o sobrenome ‘fálico’ do filho, mas o pai é completamente contra

Uma mãe está preocupada com o filho por acreditar que o sobrenome “fálico” do menino possa fazê-lo se tornar um “alvo fácil” para arruaceiros na escola. Ela agora deseja alterar o registro da criança, mas seu ex-marido se recusa e afirma que o filho “deverá aprender a se orgulhar” do nome.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe teme que o sobrenome incomum do filho possa colocá-lo em situações complicadas uma vez que ele já foi alvo de grosserias por conta do nome.

Em uma postagem realizada no Reddit, ela conta que o filho possui o sobrenome “Cox” por parte de seu marido, sendo esta a antiga grafia inglesa para uma palavra que designa o genital masculino.

Ela conta que se separou do pai de seu filho quando o menino tinha somente 18 meses de vida, desde então o pai não é presente na vida do menino, fato que a encorajou a alterar o sobrenome.

A mulher, que se casou novamente em 2019, assina agora com o sobrenome de seu esposo e deseja incluir a alteração no registro de seu filho. Fato que o pai biológico do menino se recusa a aceitar, afirmando que ele deverá aprender a “usar seu nome como um motivo de orgulho”.

O menino já foi alvo de bullying por conta do sobrenome

Em sua publicação, a mãe conta que tentou argumentar com o ex-marido sobre as situações às quais o filho foi exposto por conta do sobrenome incomum, que além do bullying incluem ocasiões em que o nome aparece censurado por ser considerado uma “palavra de baixo calão”.

“Eu tentei argumentar com meu ex para convencê-lo a nos deixar alterar o sobrenome do nosso filho, mas ele se recusou e afirmou que ele não deveria ter que ‘lidar com esse desrespeito’ e que ‘é seu direito de homem ter filhos com seu sobrenome’”, afirma a mulher.

“Ele ainda disse que nosso filho tem que ‘aprender a usar o nome como um distintivo de orgulho’ e que devo ensiná-lo que não tem problema ter um sobrenome diferente”.

Leia também: Nome de bebê escolhido pelo pai pode colocar a filha em apuros

Segundo seu relato, o homem sempre foi extremamente orgulhoso e narcisista, mas que isso não a impedirá de brigar pelo bem de seu filho.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir firme em sua decisão mesmo sem o apoio do pai. “Ele não é um pai nesse momento, ele agiu somente como doador de DNA. Pergunte ao seu filho o que ele quer e siga o seu pedido”.

“Mude o nome do seu filho porque ele já foi ‘deserdado’ pelo pai biológico. O nome não é motivo de orgulho, mas sim a lembrança de como o pai dele é horrível. Faça o possível para ele se sentir incluído em sua nova família”, finalizou outra pessoa.