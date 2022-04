Nome de bebê escolhido pelo pai pode colocar a filha em uma situação embaraçosa

Uma mãe entrou em desespero depois de descobrir os planos de seu marido para o nome da filha do casal. Segundo ela a intenção do homem é boa, mas o nome poderá trazer diversos problemas para a menina no futuro.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou o Reddit para desabafar com os demais usuários da plataforma e pedir uma orientação sobre como lidar com a situação.

Na postagem anônima ela conta que o marido e ela serão pais de uma menina e iniciaram o processo de escolha do nome da criança, terminando em uma grande confusão.

Ela, que é britânica, está morando com o marido no país dele, mas não revelou qual a nacionalidade do homem e de sua família. Por este motivo, eles estão tendo uma dificuldade a mais para definir o nome da filha.

“Quando descobrimos que estamos esperando uma menina, meu marido disse que gostaria de nomeá-la em homenagem à sua avó, que faleceu recentemente. Ele era muito próximo dela e eu achei uma ideia legal e não teria problemas com isso se o nome dela não fosse utilizado para designar a genitália feminina na minha língua”.

O nome tem um sentido diferente para as duas culturas

Segundo ela, o marido gostaria de nomear a filha em homenagem à avó, desta forma ela se chamaria Fanny, termo que em seu país é utilizado para designar a genitália feminina.

Apesar de ter sido um nome popular anos atrás, ela teme que ao visitar sua família ou retornar para seu país a filha possa ser alvo de bullying.

Por sua vez, no país de seu marido, o nome não tem nenhuma outra associação além de ser um nome bonito e comum, desta forma ele não vê qualquer problema em chamá-la desta forma.

“Será embaraçoso para ela se apresentar desta forma quando formos visitar minha família. Se algum dia voltarmos a morar no meu país e ela precisar frequentar a escola local, certamente será alvo de grosserias”, explica a mulher.

Ela ainda disse que tentou argumentar com o marido e sugeriu utilizarem Fanny como nome do meio da filha, mas ele se recusa.

“Sou apaixonada pela cultura dele e acho o nome bonito, mas sei que nossa filha vai visitar meu país e vai ter dificuldades por lá com este nome”, explica a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela tem razão em estar preocupada. “É um nome de pessoas mais velhas e ela poderia ser intimidada por este motivo também”.

“Eu moro no Reino Unido e por nada no mundo eu chamaria minha filha de Fanny, ela não iria sobreviver ao primeiro ano na escola”, comentou outra pessoa.