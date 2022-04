Brincadeira de amiga quase faz com que noiva tenha o casamento cancelado

Uma noiva ficou completamente enfurecida depois que uma brincadeira, feita por uma de suas amigas, quase levou ao fim de seu relacionamento.

Em uma publicação realizada pelo The Mirror, a noiva conta que estava comemorando sua despedida de solteira na companhia de algumas amigas quando o incidente aconteceu.

Segundo seu relato, postado no Reddit de forma anônima, todas estavam bêbadas durante a comemoração, incluindo sua madrinha que também é uma de suas melhores amigas.

“Eu disse que queria ir para casa e minha melhor amiga me acompanhou até a estação de trem. Fomos só eu e ela até lá e ela me colocou dentro do trem, bêbada, e depois ligou para meu noivo dizendo a ele que eu saí da festa acompanhada por outro homem”.

Conforme seu relato, o comentário feito pela amiga poderia ter tido um desfecho dramático caso seu companheiro tivesse acreditado na informação. “Aquele comentário poderia ter custado todo meu relacionamento”.

Desde então ela não fala mais com a amiga

Continuando sua história, a noiva revelou que desde a despedida de solteira não teve mais contato com a amiga responsável por fazer o comentário infeliz.

“Ela não me enviou nenhuma mensagem e nem tentou saber se cheguei bem em casa”, relata a noiva.

Para finalizar seu post, ela perguntou aos demais usuários sobre como agir em relação a mulher pois seu casamento é em duas semanas e ela não tem mais certeza de quer a “amiga” como madrinha em seu casamento.

Entre os usuários, alguns questionaram a postura da amiga da noiva, mas outros foram além e questionaram a própria noiva.

“É simples, ela queria que vocês terminassem para que ela pudesse ficar com o noivo. O comportamento dela mostra exatamente isso”, afirmou um usuário que logo foi complementado por outro comentário: “Mantenha seus amigos perto e a noiva do seu verdadeiro amor mais perto ainda”.

Outros já questionaram a atitude da noiva: “Acho que na verdade você está inventando essa história para encobrir sua traição. Já vi isso muitas vezes”.

“Eu não compro essa história. Já vi diversas pessoas jogarem a culpa para cima de outras para se protegerem quando são pegas traindo”, finalizou outro usuário.