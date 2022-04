Mulher está sendo forçada a esconder o término de seu casamento

Uma mulher está vivendo uma situação complicada depois que seu casamento chegou ao fim. Além de precisar lidar com a separação em si, ela ainda teve que manter o rompimento em segredo por exigência de seu ex-marido.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit onde, de forma anônima, expôs seus sentimentos.

Em seu relato ela conta que recentemente se separou do marido e que ele a pressionou para manter o término do relacionamento em segredo. O casal, que estava junto a menos de 1 ano, viu o relacionamento chegar ao fim depois que o homem afirmou querer “tentar algo novo” e estar “cansado” de sua companheira.

Após ser informada da separação, a mulher conta que seu ex-marido decidiu seguir em frente e já se inscreveu em aplicativos e sites de namoro para procurar um novo relacionamento, mas exigiu que ela mantenha o divórcio em segredo para que os amigos e familiares “não pensem mal dele”.

“No começo eu concordei, mas estou ficando cada vez mais desconfortável com essa mentira”, conta a mulher.

Ele exigiu que ela mantenha a separação em segredo

A medida que os dias avançam, ela afirma estar sentindo mais dificuldade em manter o pedido de seu ex-marido. “Ontem ele me disse que ainda não posso contar às pessoas e que devo dizer que seguimos morando juntos”.

Ao desabafar no Reddit, ela questionou os demais usuários sobre como agir nessa situação e qual “protocolo” adequado para seguir diante de um divórcio.

Ela afirmou não ter certeza se precisava da liberação dele para contar às pessoas ou se ela deveria tomar essa decisão sozinha e seguir da forma que achar melhor.

Para os usuários, o comportamento do homem era “cruel e injusto” e essa decisão cabe somente a ela. “Como assim ele não permite? Você não precisa que ele permita nada, sejam ou não um casal. Ele te deixou e precisa arcar com as consequências disso. Faça o que quiser e o esqueça”.

“Seu marido te passou a perna e espera que você fique quieta para ele ‘não sair mal’? O comportamento dele é absurdo, conte para todos a situação e se divorcie. Viva sua vida e se ele tentar reatar não caia nessa”, finalizou outro usuário.