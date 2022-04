Noiva proíbe o tio de comparecer a seu casamento usando jeans

Após um casal concordar que o código de vestimenta de seu casamento será um black-tie opcional, a noiva está precisando lidar com uma questão inesperada: seu tio se recusa a vestir outro tipo de roupa que não seja jeans.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva procurou o Reddit para desabafar sobre o planejamento de seu casamento.

Sem esperar que todos os convidados utilizem um “smoking” ou “vestido longo”, a noiva decidiu sugerir este código de vestimenta esperando que as pessoas ao menos utilizem roupas diferentes das do dia a dia para a celebração.

Porém algumas pessoas importantes de sua família estão se recusando a atender aos seus pedidos. Sua avó, avô e tio afirmaram que não vão “se vestir com roupas chiques” para a celebração.

Indo além, o tio da noiva insiste que utilizará calças jeans para comparecer à cerimônia alegando que até mesmo uma calça mais casual será “formal demais” para ele.

Segundo ela, sua família acredita que “toda a atenção estará na noiva e ninguém se importará com o que os demais convidados estarão vestindo”.

Ela está inconformada com a atitude de sua família

A noiva segue inconformada com a justificativa e se sente desconfortável com a decisão de seus parentes próximos chegando a conversar com eles sobre o assunto.

“Quando expliquei que eles estariam em fotos comigo e eu gostaria que eles usassem algo legal (sem esperar smoking ou vestido longo), minha avó afirmou que eles devem ter alguns ‘casacos esportivos’ guardados no sótão”, conta a noiva.

“Minha mãe disse que não preciso me preocupar com isso e concorda comigo que eles devem se vestir de forma adequada para o casamento. Ela apoiou o código de vestimenta e até se ofereceu para alugar os ternos para meu avô e tio”.

Mas durante um encontro de família ele descobriu que seus planos não darão certo: sua avó confirmou que seu tio usará calças jeans em eu casamento.

“Minha mãe pediu para minha avó parar de falar nisso, mas minha irmã se enfiou na conversa e disse que estou agindo como uma criança por não querer convidados usando jeans no meu casamento”, afirma a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela não tem que se preocupar: “Seu tio é quem precisa crescer. Jeans são tão importantes para ele a ponto de deixar de ir ao seu casamento?”.

“É um casamento. É razoável esperar que os convidados não usem jeans. Seus parentes estão sendo irracionais e desrespeitosos com você”, afirmou outro.

Um terceiro deixou uma sugestão: “Diga para eles se vestirem com roupas ‘legais’, envie fotos com exemplos básicos de como seria. Você não está sendo infantil ou neurótica, apenas está pedindo o mínimo”.